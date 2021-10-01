ErgÃ¼n Demir: TÃ¼rkiye esnek olma aÃ§Ä±k hava fakÃ¼ltesi

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MELÄ°KE BÄ°RGÃ–LGE

Â Corona, Ã¶ncelikle sanatÄ±, her ÅŸeyi, herkesi durdurdu. Size Ã¶ÄŸrettiÄŸi neler oldu bu durdurma sÃ¼recinde?

Â 2021â€™de kÄ±rk beÅŸ gÃ¼n corona, peÅŸinden iki ameliyat geÃ§irdim. Bu zorlu mÃ¼cadele esnasÄ±nda; Ã¼lkemin, ailemin, dostlarÄ±mÄ±n, meslektaÅŸlarÄ±mÄ±n tavÄ±rlarÄ±nÄ± ve samimiyetini Ã¶lÃ§mek iÃ§in iyi bir fÄ±rsatÄ±m oldu. FÄ±rtÄ±nadan gemim epey hasar gÃ¶rdÃ¼ ama gÃ¼vertede pislik hemenÂ hemen hiÃ§ kalmadÄ±. Kendimi ve Ã§evremi bir arÄ±tma sÃ¼recinden geÃ§irdim ve netice ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± oldu.

KÃ–PRÃœLERE KARÅžI Ä°NANILMAZ BÄ°R Ä°LGÄ°M VAR!

Pandemiye kadar ve hatta bir sÃ¼re daha oyunculuk dersleri verdiniz.

Â Ben yirmi beÅŸ yÄ±ldÄ±r ders veriyorum TÃ¼rkiye de, Avrupaâ€™da, GÃ¼ney Amerika da. Bu tutkumdan asla vazgeÃ§medim. Kendimi bir kÃ¶prÃ¼ gibi gÃ¶rÃ¼yorum. KÃ¶prÃ¼lere karÅŸÄ± inanÄ±lmaz bir ilgim var. Onlar sayesinde savaÅŸlar kazanÄ±ldÄ± ya da kaybedildi. Her gÃ¼n BoÄŸazâ€™dan geÃ§en ya AvrupalÄ± ya da AsyalÄ± olur, kÃ¶prÃ¼ sayesinde. KÃ¶prÃ¼ kenetler, birleÅŸtirir, ulaÅŸtÄ±rÄ±r. Bilgi kÃ¶prÃ¼sÃ¼ olmak bir kÄ±tadan diÄŸer kÄ±taya insanlarÄ± bir araya getirmek kadar Ã¶nemlidir. AydÄ±nlÄ±ÄŸÄ±n yolu kÃ¶prÃ¼lerden geÃ§er.

Â Adaylara verdiÄŸiniz oyunculuk derslerini ve her ÅŸeyi durduran corona, sizi durdurmadÄ±. Bu kez de iki aydÄ±r her gÃ¼n sabah erkenden akÅŸama kadar, daÄŸ yamaÃ§larÄ±nda fÄ±ndÄ±k topladÄ±nÄ±z. SÄ±rtÄ±nÄ±zda sepetlerle, Ã§uvallarla taÅŸÄ±dÄ±nÄ±z. Oyuncu ErgÃ¼n Demirâ€™i fÄ±ndÄ±k toplarken gÃ¶renler ne diyor, neler sÃ¶ylÃ¼yorlar?

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Bir Afrika atasÃ¶zÃ¼ der ki; nerede olduÄŸunu bilmiyorsan, nereye gideceÄŸini bilmiyorsan, nereden geldiÄŸini hatÄ±rla. DoÄŸduÄŸum evde tatlÄ± bir yorgunluk ile uzanÄ±p huzurlu bir yorgunluk ile uyanÄ±yorum. Annem Arjantinâ€™de canlÄ± yayÄ±nda katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±m dans yarÄ±ÅŸmasÄ± esnasÄ±nda bana sÃ¼rpriz yaparak ayaÄŸÄ±ma kadar geldi ve o ayaklara nasÄ±l kapanÄ±p Ã¶ptÃ¼ysem bu kez 2019 ve 2020â€™de pandemi sebebi ile onlardan mahrum kaldÄ±ktan sonra ben ayaÄŸÄ±na gittim. Tam da fÄ±ndÄ±k hasat dÃ¶nemine isabet etti. 50 gÃ¼n yamaÃ§lÄ± ocaklardan fÄ±ndÄ±k topladÄ±m. Kimi zaman ayaÄŸÄ±m kaydÄ±, dÃ¼ÅŸtÃ¼m. Ã‡amurlu arazilerde uzun mesafeler boyunca mahsullerimizi sÄ±rtÄ±mda taÅŸÄ±dÄ±m. Åžimdi ise fÄ±ndÄ±k kurutma aÅŸamasÄ±ndayÄ±z ve birkaÃ§ gÃ¼n sonra misyonum bitmiÅŸ olacak. Bu sÃ¼reÃ§te, â€˜Ne hallere dÃ¼ÅŸtÃ¼n dostum, film Ã§ekip kÄ±z Ã¶pmek mi zor, fÄ±ndÄ±k toplamak mÄ±?â€™ gibi cÃ¼mlelerle beni tiâ€™ye alanlar oluyor. 80 yaÅŸÄ±na dayanmÄ±ÅŸ babama, 71 yaÅŸÄ±nda olan anneme gÃ¶sterdiÄŸim ilgi, alkÄ±ÅŸ ve takdir topluyor. Vefa benim olmazsa olmazlarÄ±mdandÄ±r. HayatÄ±m boyunca Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken beni Ã¼zen bazÄ± iÅŸverenlerim olmuÅŸtur. Ama ben asla iÃ§tiÄŸim Ã§orbaya tÃ¼kÃ¼rmedim.

Karadenizâ€™in geÃ§im kaynaÄŸÄ± olan ve her yÄ±l AÄŸustos ve EylÃ¼lâ€™de yapÄ±lan, 1,5 - 2 ay sÃ¼ren bu sÃ¼reÃ§ iÃ§in sÃ¶ylemek istersiniz?Â

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Â FÄ±ndÄ±k, Karadenizli insanlarÄ±mÄ±zÄ±n en Ã¶nemli geÃ§im kaynaklarÄ±ndandÄ±r. Allah onlara kolaylÄ±k versin. Sabah namazÄ±ndan sonra bir lokma yeyip akÅŸam 19:00â€™a kadar kimi zaman, abartmadan sÃ¶ylÃ¼yorum, 60 derece yamaÃ§lÄ± arazilerden fÄ±ndÄ±k toplamak, sÄ±rtÄ±nda kÄ±rk kilo yÃ¼k, iki kilometre boyunca daÄŸ tepe taÅŸÄ±mak ve bunu gÃ¼nde en az beÅŸ defa yapmak gÃ¼Ã§, sabÄ±r ve inanÃ§ ister. TevekkÃ¼l olmasa OrtaÃ§aÄŸâ€™Ä± aratmayacak bu eziyete kimse ama kimse katlanamaz. FÄ±ndÄ±ÄŸÄ±n kilosu 23 TL, altÄ±nÄ±n kilosu 500.000 TL.

HikÃ¢yeniz Karadenizâ€™de baÅŸlÄ±yor. AklÄ±nÄ±za gelen ilk kare ne?

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Â Karadeniz deyince ilk aklÄ±ma dedem Hamit gelir. YÃ¼ce AtatÃ¼rk'Ã¼n kurduÄŸu Cumhuriyet dÃ¶neminde TepekÃ¶y kÃ¶yÃ¼mÃ¼ze atanan ilk eÄŸitmendir. Kendisi Ã§ok sevilen ve Giresunâ€™a kadar ulaÅŸan bir saygÄ±nlÄ±ÄŸÄ± vardÄ±. HayatÄ±mÄ±n ilk rehberi, kÄ±lavuzu oldu. HenÃ¼z Ã¼Ã§ yaÅŸÄ±ndayken bir sonbahar gecesi Ã§atÄ±mÄ±z Ã§inkodan oluÅŸan Ã§ok mÃ¼tevazÄ± bir evin Ã¼zerinde ÅŸiddetli bir yaÄŸmur yaÄŸÄ±yordu sanki. YaÄŸmur mermi gibi, iÃ§eride aÄŸlamakla yas gÃ¼nlerini aratmayan kalabalÄ±ÄŸÄ± daÄŸÄ±tmak ister gibiydi. O geceyi asla unutamÄ±yorum. O gÃ¼nden beri ne zaman ÅŸiddetli bir yaÄŸmur olursa ben pek fazla uzakta olmam. Ertesi gÃ¼n ÅŸafak belirirken, yÄ±l 1973 TepekÃ¶y kÃ¶yÃ¼nÃ¼n sarp yamaÃ§larÄ±ndan, teyzemin sÄ±rtÄ±nda, yavaÅŸ yavaÅŸ ovaya, YaÄŸlÄ±dere kasabasÄ±na iniyorduk. O zaman nerede elektrik, nerede yol, nerede araba... Hedef otobÃ¼s ile Ä°stanbul, oradan adÄ± Fransa olan, bilinmez bir gavur memleketine gitmek. OtobÃ¼s seyahati ve yaÄŸmur kalbimde mÃ¼stakil yerlerini bu yÃ¼zden korurlar.

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Ã‡EVREMÄ°ZDEKÄ° BEÅž KÄ°ÅžÄ°NÄ°N ORTALAMASIYIZ!Â Giresunâ€™da doÄŸmuÅŸsunuz. â€˜Ä°nsanlarÄ±n ruhu doÄŸduklarÄ± yerin iklimine benzerâ€™ derler. Siz de Karadeniz gibi dalgalÄ± mÄ±sÄ±nÄ±z?

Giresunâ€™a baÄŸlÄ± TepekÃ¶yâ€™de doÄŸdum. Daha bir yaÅŸÄ±mdayken Ã¶ÄŸretmen babam Urfaâ€™ya atanmÄ±ÅŸ. DayÄ±m Macit; annem, abim Ayhan ve kÄ±z kardeÅŸim Nurhan Ä± alÄ±p bizleri babama gÃ¶tÃ¼rÃ¼r. Ã–ÄŸretmenlik maaÅŸÄ± ailesini geÃ§indirmeye yetmediÄŸini anlayan babam 1972 yÄ±lÄ±nda Fransaâ€™ya iÅŸÃ§i olarak gider. Bir sene sonra bizleri yanÄ±na alÄ±r. HayatÄ±mÄ± bir gÃ¶Ã§ebe gibi yaÅŸadÄ±m, kÄ±talar arasÄ±. Karakterim bu melting-pot kokteyl kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ile oluÅŸtu diyebilirim. Bir filozof, â€˜Ã‡evremizdeki beÅŸ kiÅŸinin ortalamasÄ±yÄ±zâ€™ der. Ã‡evremdeki bu beÅŸ kiÅŸi sÃ¼rekli deÄŸiÅŸtiÄŸi iÃ§in neye benzediÄŸimi henÃ¼z kestiremedim. BÃ¶ylesi de daha iyi sanÄ±rÄ±m. Sorununuza dÃ¶nmek gerekirse Karadeniz bana bir ÅŸeyler fÄ±sÄ±ldamÄ±ÅŸ olsa da kulaÄŸÄ±ma, eriÅŸme fÄ±rsatÄ± vermedi hayat.

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ADALETSÄ°ZLÄ°K BENÄ° Ã‡IÄžRIMDAN Ã‡IKARABÄ°LECEK TEK SENDROM!

Neler sizdeki durgun denizi dalgalandÄ±rÄ±r peki?

Â Adaletsizlik beni Ã§Ä±ÄŸrÄ±mdan Ã§Ä±karabilecek tek sendrom diyebilirim. EÅŸitlik hiÃ§ olmadÄ±. Adem - Havvaâ€™dan bu yana insan tÃ¼rÃ¼ yok olana dek bu deÄŸiÅŸmeyecek. Ancak liyakatÄ±n yerini bulmamasÄ± Ã¶rneÄŸin isyan duygularÄ±mÄ± tetikleyen unsurlar. DÃ¼nyayÄ± yÃ¶neten toplumlar, medeniyetlerinin Ã§imentosunu, iyilerinin galip gelmelerini saÄŸlayacak bir dÃ¼zen Ã¼zere kurdular. Ã–fkelenmemem iÃ§in erkenden kalkÄ±p,Â epey gayret sarf etmek gerekir ama herkes gibi benim de bir sabÄ±r sÄ±nÄ±rÄ±m var.





Fransaâ€™da Ã§ocukken okulda, sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±zda bir kitap Ã¶neriyorsunuz. YaÅŸar Kemalâ€™in Ä°nce Memedâ€™i. Neydi o kitapta sizi Ã§eken ve dÃ¼nya insanlarÄ±nÄ±n da okumasÄ±nÄ± isteyecek, saÄŸlayacak kadar?

Â â€˜Ä°nce Memedâ€™ kitabÄ±nÄ±; Ã‡ukurovaâ€™yÄ±, Anadoluâ€™yu, Ã¼lkemi Ã§ok iyi anlatan bir kesit olarak gÃ¶rdÃ¼m ergenlik gÃ¼nlerimde. Erken yaÅŸta TÃ¼rkiyeâ€™mi doÄŸru ama her halÃ¼karda ne olursa olsun anlatmak gibi bir dert, misyon edinmiÅŸtim kendime 1980li yÄ±llarda. FransÄ±zlar haritada size konumlandÄ±ramazdÄ± Ä°stanbulâ€™u. ArapÃ§a konuÅŸan, deve ile seyahat eden, arkasÄ±ndan dÃ¼zine ile kapalÄ± Ã§arÅŸaflÄ± kadÄ±nlar sÃ¼rÃ¼sÃ¼ ile yÃ¼rÃ¼yen toplum olarak gÃ¶rÃ¼yorlardÄ± bu Ã¶nyargÄ±lÄ± insanlar. GeceyarÄ±sÄ± Ekspresi filmi bu karalama politikalarÄ±nÄ±n tuzu biberi oldu. Ã‡ok sert bir anti TÃ¼rkiye, â€˜Avrupaâ€™nÄ±n hasta adamÄ±â€™ diye adlandÄ±rdÄ±klarÄ± bir Ã¼lkeye dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmÃ¼ÅŸlerdi bizleri. Bu, yÄ±llarca aÄŸrÄ±ma gitti. Ortaokul birinci sÄ±nÄ±f sonrasÄ±, danÄ±ÅŸman Ã¶ÄŸretmen; â€˜BÃ¼yÃ¼yÃ¼nce ne yapmak istersin?â€™ diyerek size sorar. Ä°stekleriniz takibe alÄ±nÄ±r ve duruma gÃ¶re size maddi - manevi her tÃ¼rlÃ¼ destek verilir hedefinize ulaÅŸana dek. Kimi â€˜doktorâ€™, kimi â€˜bahÃ§Ä±vanâ€™ diye cevap verdi. SÄ±ra bana geldi. â€˜Hocam ben Ã¼lkeme dÃ¶nmek istiyorumâ€™ dedim. SÄ±nÄ±fta ansÄ±zÄ±n bir kahkaha patladÄ±. Bu bir meslek deÄŸildi elbette ama ben bunu baÅŸardÄ±m 34 yaÅŸÄ±mda.

Ki Ã§ocukken tatillerde TÃ¼rkiyeâ€™ye geldiÄŸinizde topraÄŸÄ± Ã¶permiÅŸsiniz.

Ben Ã¼lkeme aÅŸÄ±k bir insanÄ±m.Â Her attÄ±ÄŸÄ±m adÄ±mda Ã¼lkemi onore etmek, temsil etmek, fahri bir elÃ§i gibi parlatmak gibi romantik duygular iÃ§inde misyon edindim kendime. HayatÄ±mÄ±n tÃ¼m evrelerinde bu eÄŸilimi gÃ¶rebilirsiniz eylemlerimle. Ay yÄ±ldÄ±zÄ± her ÅŸeyin Ã¼zerinde ve kalbimin en derin noktasÄ±nda taÅŸÄ±yan bir Anadolu Ã§ocuÄŸu ruhu ile yaÅŸÄ±yorum hÃ¢lÃ¢.

Â OYUNCU Ä°Ã‡Ä°N SAHNEYI Ã–ZLEMEK GÃœNDÃœZÃœ BEKLEYEN GECE KADAR BARÄ°ZDÄ°R!

Â Bir tiyatro tutkunu olarak, sahneleri Ã¶zlemiÅŸsinizdir, iki yÄ±l sahne alamama sÃ¼recinden sonra?

Â Bir oyuncu iÃ§in sahneyi Ã¶zlemek, gÃ¼ndÃ¼zÃ¼ bekleyen gece kadar barizdir. Ancak ÅŸunu Ã¼zÃ¼lerek ifade etmek isterim ki, bu ekonomik ÅŸartlar altÄ±nda, tiyatroda gÃ¶rev almak benim adÄ±ma ne yazÄ±k ki imkÃ¢nsiz bir hal almÄ±ÅŸtÄ±r. Ã‡iÄŸdem TunÃ§'tan aldÄ±ÄŸÄ±m teklife teÅŸekkÃ¼rlerimle bu yÃ¼zden olumsuz yanÄ±t vermek durumunda kaldÄ±m.

KENDÄ°SÄ°NE YABANCILAÅžMANIN AÃ‡TIÄžI KORÄ°DOR VASITASIYLA, KARÅžI PENCEREDEN BAKMA LÃœKSÃœDÃœR OYUNCULUK!

OyuncuÂ neyi yakalamak iÃ§in Ã§abalar?Â Â Â Â Â

Oyunculuk, merakÄ± giderilmeyen bir Ã§ocuÄŸun taze iÅŸtahÄ±. Oyuncu, bir duygu tercÃ¼manÄ±, baÅŸkalarÄ±nÄ±n sayesinde, kendisine yabancÄ±laÅŸmanÄ±n aÃ§tÄ±ÄŸÄ± koridor vasÄ±tasÄ±yla, uzaktan, karÅŸÄ± pencereden bakma lÃ¼ksÃ¼dÃ¼r benim gÃ¶zÃ¼mde.

KENDÄ°MÄ°ZÄ° TANIMAMIZA Ä°ZÄ°N VERÄ°LMEDÄ°ÄžÄ° YERDE SÄ°ZE AYNA UZATILMAZ!

Tiyatro tarihinde de gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z gibi komediyle halkÄ± bilinÃ§lendirip, sistemi eleÅŸtiriyor oyuncular. Komediye biraz gizli silah diyebilir miyiz bu noktada?

Â Tiyatro; bir medeniyetin tezahÃ¼rÃ¼, yansÄ±masÄ±dÄ±r. Sabah kalkÄ±p, kimi peruk, kimi takma kirpik, kimi ruj, fondÃ¶ten, kimi kÄ±yafetiyle gÃ¼nlÃ¼k temsiline Ã§Ä±kÄ±p, yaratmÄ±ÅŸ olduÄŸu bir tipleme adÄ±na, bu dÃ¼nyada yer edinmeye, talip olduÄŸu noktaya ulaÅŸana dek sahne alÄ±r. RolÃ¼nÃ¼n hakkÄ±nÄ± vermeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±r. OyunculuÄŸu meslek edinmiÅŸ tiyatro sanatÃ§Ä±larÄ± tam bu noktada amatÃ¶rce oynayan bu kitlesel ÅŸizofrenvari panayÄ±rÄ± bizlere anlatmak iÃ§in var. Var olmasÄ±na izin verildiÄŸi topraktan Shakespeare, Moliere, Tennessee Williams, Harold Pinter, Strindbergâ€™ler tÃ¼remeye baÅŸlar. Ve kimi zaman bizleri karikatÃ¼rize ederek toplumsal Ã¶zeleÅŸtiri aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla kendimizi tanÄ±mamÄ±za yardÄ±mcÄ± olurlar. Ä°zin verilmediÄŸi yerde size ayna uzatÄ±lmaz. Buna karÅŸÄ±n mutlak gerÃ§ek ve cevaplar ezberletilir. Karadenizâ€™den devam edelim, Titanic gemisi burada batÄ±yor farz edelim. Gemi batÄ±yor ancak iÃ§inde mÃ¼zisyenlerin, her ÅŸey yolundaymÄ±ÅŸÃ§asÄ±na Ã§almaya devam etmeleri gibiâ€¦ GeÃ§enlerde Afganistanâ€™Ä±n Kemal Sunalâ€™Ä±nÄ± Talibanlar tarafÄ±ndan boÄŸazÄ± kesilerek katledilmiÅŸ. SuÃ§u? Ä°nsanlarÄ± gÃ¼ldÃ¼rmek... 2021 de bu, kahredici deÄŸil mi?

Â Melting-pot kÃ¼ltÃ¼rÃ¼yle yoÄŸrulan karakterinizin en belirgin Ã¶zellikleri neler peki?

Â Karakteriniz ne olursa olsun ama bir karakteriniz olsun. AnlaÅŸÄ±labilen bir sesi, ÅŸekliâ€¦ Sizi siz yapan tonlarÄ±, nÃ¼anslarÄ±, renkleri ile gÃ¼zel bir esere benzemelisiniz. Nihayetinde sizi yegÃ¢ne kÄ±lan, taklitten, Ã¶ykÃ¼nmeden uzak bir varlÄ±k olunmalÄ± bu dÃ¼nyada. Ä°lk rÃ¼zgarda yÃ¶n deÄŸiÅŸtirmeyen yapay varlÄ±k olmak kendimize yapacaÄŸÄ±mÄ±z en bÃ¼yÃ¼k kÃ¶tÃ¼lÃ¼k olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Benim doÄŸruluÄŸa, asaletli bir adalet hayranlÄ±ÄŸÄ±mÄ±n, bazen bÄ±yÄ±k altÄ± tebessÃ¼mlere sebep olduÄŸunu gÃ¶rebiliyorum ama Edmond Rostandâ€™Ä±n, kahramanÄ± Cyrano de Bergeracâ€™a; â€˜... asalak bir sarmaÅŸÄ±k olma sakÄ±n! VarsÄ±n olmasÄ±n boyun bir sÃ¶ÄŸÃ¼t, bir meÅŸe, bir Ä±hlamur kadar... YapraklarÄ±n eriÅŸmezse bulutlara, bir zararÄ±n mÄ± var? Kavaklar sÄ±ra sÄ±ra dikilse de karÅŸÄ±na, boy ver dayanmaksÄ±zÄ±n, yalnÄ±z ve tek baÅŸÄ±na.â€™ dedirttiÄŸi gibiâ€¦

BAÅžKALARI TOPRAÄžINI MALINI MÃœLKÃœNÃœ YURT DIÅžINA GÄ°TMEK UÄžRUNA SATARKEN BEN ÃœLKEME GERÄ° DÃ–NMEYÄ° TERCÄ°H ETTÄ°M!

Sizi tanÄ±yanlara sorduÄŸumuzda cevaplar almak kolay ama siz nasÄ±l anlatÄ±rsÄ±nÄ±z, insanÄ±n kendini anlatmasÄ± zor olsa da?

Beni herkes dilediÄŸi gibi betimleyebilir, tasvir edebilir. Herkes gibi Ã¶lÃ¼mcÃ¼l bir gÃ¼nahkÃ¢rÄ±m. HayatÄ±m boyunca her geÃ§en gÃ¼n bir Ã¶ncekinden daha erdemli biri olma gayreti iÃ§inde oldum. Bu yolculukta daha yapÄ±lacak Ã§ok iÅŸ var, cevaplanmasÄ± gerek sorular... BaÅŸkalarÄ± topraÄŸÄ±nÄ± malÄ±nÄ± mÃ¼lkÃ¼nÃ¼ yurt dÄ±ÅŸÄ±na gitmek uÄŸruna satarken ben Ã¼lkeme geri dÃ¶nmeyi ve sevdiÄŸim deÄŸer verdiÄŸim insanlarla bana bahÅŸedilen sÃ¼reyi harcamayÄ± tercih ettim, ediyorum.Â ManeviyatÄ± maddiyatÄ±n daima Ã¶nÃ¼nde tuttum. Ve bu yÃ¼zdendir ki geri Ã§evrilmeyecek tekliflere yan bile bakmadÄ±m hayatÄ±m boyunca. Medeniyetlerinin bize sunmuÅŸ ya da sunabilmiÅŸ olduÄŸu Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k kÄ±rÄ±ntÄ±larÄ±nÄ±n Ã§erÃ§evesinde kendimce edinebildiÄŸim Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k anlarÄ± iÃ§in aÄŸÄ±r bedeller Ã¶dedim, Ã¶dÃ¼yorum.

HakkÄ±nÄ±zda duyunca ÅŸaÅŸÄ±racaÄŸÄ±mÄ±z bir ÅŸey sÃ¶yleyin hadi?

Â â€˜Enâ€™lerden hep uzak durdum. Bana abartÄ±lÄ±, pohpolu, cafcaflÄ± sÄ±fatlar kopyalayÄ±p yapÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± zaman konuyu deÄŸiÅŸtiririm. Merak gÃ¼dÃ¼lerimi canlÄ± tutacak kadar Ã§ok Ã¶ÄŸreneceklerim var. HayatÄ±m boyunca â€˜Ã§okâ€™ kelimesini ancak ÅŸu cÃ¼mlelerde kullanÄ±rÄ±m; Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸacak kadar, yapacak Ã§ok iÅŸler, Ã§ok projeler var vsâ€¦

KENDÄ°ME BAÅžKALARININ PENCERESÄ°NDEN BAKTIÄžIMDA ÅžAÅžKINLIK Ä°Ã‡Ä°NDE KALIYORUM!

Bir insanÄ±n nasÄ±l olduÄŸu, nasÄ±l olmadÄ±ÄŸÄ±yla alakalÄ± bir ÅŸey. Buradan yola Ã§Ä±karak, buzdaÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼nmeyen tarafÄ±ndaki kendinizle ilgili neler sÃ¶ylersiniz?

Hayat bir yolculuk. Bize tahsis edilen sÃ¼reyi belirleyemediÄŸimizi anladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z an itibariyle geri sayÄ±m sÃ¼recini bir kaÃ§Ä±ÅŸ sÃ¼reci iÃ§inde yaÅŸarÄ±z Ã§oÄŸu zaman. Kimimiz hayat denen mucizeyi sorgulayarak, kimimiz seyirci konumunda olup bitenleri izleyerek, kimimiz sÃ¼rece miras bir iz bÄ±rakma gayreti iÃ§inde olarak. Ben hayatta bir gezgin gibi seyahat ediyorum. Kendimi tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±mÄ± baÅŸkalarÄ±nÄ±n penceresinden bakarak hÃ¢lÃ¢ ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k iÃ§inde kalabiliyorum. Bazen korkuyorum gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m manzara karÅŸÄ±sÄ±nda ama kendi kendime ÅŸak ÅŸakcÄ±lÄ±k yapacak kadar asla narsis olmadÄ±m.

YAPTIÄžINIZ HER ÅžEY ZAMANLA YOK OLMAYA MAHKÃ›MSE NE KADAR Ã–ZGÃœRSÃœNÃœZ?

YaÅŸamÄ±nÄ±za baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda nelerin dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, hayatÄ±n neleri dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶rÃ¼yorsunuz?

Hayatta iki gerÃ§ek var; kiÅŸisel ÅŸuur ve toplumsal ÅŸuur. Bu her ikisi bazen Ã¶rtÃ¼ÅŸÃ¼r, bazen Ã§arpÄ±ÅŸÄ±r. Ã–rneÄŸin, Ã¶zgÃ¼r mÃ¼yÃ¼m? DÃ¼nyada Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k var mÄ±dÄ±r? Olaya felsefi boyuttan bakalÄ±m: DoÄŸdunuz, Ã¶leceÄŸiniz zamana ve mekÃ¢nÄ±na karar veremediÄŸiniz bir dÃ¼nyada ne kadar Ã¶zgÃ¼rsÃ¼nÃ¼z? YaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z her ÅŸey zamanla yok olmaya mahkÃ»mse ne kadar Ã¶zgÃ¼rsÃ¼nÃ¼z? Buradan yola Ã§Ä±karak misafir edildiÄŸimiz ÅŸu dÃ¼nyada sizlere setler, yasaklar, engeller, ezici bezdirici, teÅŸebbÃ¼slerinizde caydÄ±rÄ±cÄ± kurallar konulursa ne kadar siz ya da hayal ettiÄŸiniz birey olabilirsiniz? Bu Ã§erÃ§evede ÅŸunu net gÃ¶rebiliyoruz: toplumlar her coÄŸrafyada bir kalÄ±bÄ±n Ã¼rÃ¼nÃ¼dÃ¼r. Sanat ise bu Ã§arpÄ±klÄ±ÄŸÄ± ortaya koyarak bir Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k yanÄ±lsamasÄ± iÃ§inde biraz taze oksijen sunma gayreti iÃ§erisinde.

TÃœRKÄ°YE ESNEK OLMA AÃ‡IK HAVA FAKÃœLTESÄ°!

Â Hayata karÅŸÄ± esnek misiniz?

Â TÃ¼rkiye bir esnek olma aÃ§Ä±k hava fakÃ¼ltesi zaten. Esnek olmayanÄ± Ã¶yle bir saÄŸa bir sola Ã§ekiyor geriyor ki ayaklarÄ±nÄ±z, bacaklarÄ±nÄ±z bir bakmÄ±ÅŸsÄ±nÄ±z yÃ¼z seksen derece aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸ olimpiyatlara hazÄ±r kÄ±vamda. Ä°ddia ediyorum. Bu gÃ¼zelim topraklarda bir sene ayakta durabilen dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir kÃ¶ÅŸesinde gayet mÃ¼reffeh bir hayat sÃ¼rdÃ¼rebilir.

Â GÃ–REBÄ°LEN GÃ–Z, Ã‡INLAYAN SES OLMAK GEREK!

HayatÄ± merak ediyorsan karanlÄ±ÄŸa bakacaksÄ±n. NasÄ±l? Hadi anlatÄ±n bize.

DÃ¼nyanÄ±n bir kÃ¶y olduÄŸunu sÃ¶ylemek kimse iÃ§in bir sÄ±r deÄŸil artÄ±k. 20. yÃ¼zyÄ±lÄ±n baÅŸlarÄ±nda bile seyahatler aylar sÃ¼rebilirken bugÃ¼n 500 000 $ Ã¶deyen yer Ã§ekimini yenerek uzay turizmin sansasyonlarÄ±nÄ± yaÅŸayabiliyor. Aztek medeniyetinde kurban seÃ§ilen insanlarÄ±n diri diri gÃ¶ÄŸsÃ¼nden kalplerini sÃ¶kÃ¼p tanrÄ±larÄ±n tanrÄ±sÄ± olarak ilan etmiÅŸ olduklarÄ± gÃ¼neÅŸe hediye ikram ediyorlardÄ± bulunduklarÄ± piramit ÅŸeklindeki mabedin son ve en yÃ¼ksek noktasÄ±ndan. GÃ¼neÅŸ doksan derece tam zirvedeyken gÃ¼nÃ¼n en aydÄ±n anlarÄ±nÄ± yaÅŸatÄ±yordu o halka ama o insanlar farkÄ±na varmadan bilginin en karanlÄ±k noktalarÄ±nda Ã§Ä±lgÄ±nlÄ±klarÄ±nÄ± yaÅŸÄ±yorlardÄ± trans halinde. AydÄ±nlÄ±k bazen karanlÄ±ÄŸÄ±n, karanlÄ±k dediÄŸimiz de bazen aydÄ±nlÄ±ÄŸÄ±n emarelerini taÅŸÄ±yabilir. Ne diyor Cyrano: â€˜... gÃ¶rebilen gÃ¶z, Ã§Ä±nlayan ses olmak...â€™

TÃœKETEREK MUTLULUK HEGEMONYASI ARAYIÅžINA KARÅžIYIM!

Mutluluk bir illÃ¼zyon, hepimiz bunu bilsek de hala peÅŸindeyiz. MutluluÄŸun formÃ¼lÃ¼ hayal kurmaktan mÄ± geÃ§iyor?

Bir orgazm gibidir. Åžiddetli ve kÄ±sa olmasa sÄ±kÄ±cÄ± olurdu. Ben mutluluktan Ã§ok dengenin Ã¶nemine dikkat Ã§ekmek isterim. Sigmund Freud, Eros (yaratÄ±cÄ± gÃ¼dÃ¼) Tanatos (yÄ±kÄ±cÄ± gÃ¼dÃ¼) arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmadan sÃ¶z eder. Her tÃ¼rlÃ¼ diktalara karÅŸÄ± olduÄŸum gibi neo liberal sistemin bize dayatmÄ±ÅŸ olduÄŸu, her ne pahasÄ±na olursa olsun, tÃ¼keterek mutluluk hegemonya arayÄ±ÅŸÄ±na karÅŸÄ±yÄ±m. MutluluÄŸun formÃ¼lÃ¼ yok. DÃ¼nyada 8 milyar insan var ve bir o kadar mutluluk formÃ¼lÃ¼.

2019â€™da vizyona giren, son rol aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z Zerk filmindeki canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±z rol, ruhu yaralÄ± bir karakterdi. HayatÄ±nÄ±zda sizin ruhunuz ne kadar yaralÄ±?

Â Zerkâ€¦ 20 yÃ¼zyÄ±l itibariyle Freudâ€™un devrimsel kuramlarÄ±nÄ±n kaldÄ±racÄ± sayesinde, psikoloji; deliler bilimi olma Ã¶nyargÄ±sÄ±nÄ±n kalÄ±bÄ±ndan sÄ±yrÄ±lmÄ±ÅŸ, kurtulmuÅŸ, halkÄ±n her katmanÄ±ndan, sosyoekonomik kuÅŸaklarÄ±na yayÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. GÃ¼nÃ¼mÃ¼zÃ¼n en gÃ¶zde mesleklerindenâ€¦ Zira her ÅŸey beyinde baÅŸlar ve beyinde biter. O Ã§etrefilli dehlizler iÃ§inde neler, nasÄ±l oluÅŸtuÄŸunu Ã¶ÄŸrenmek bizleri bir kaÃ§ yÃ¼zyÄ±l daha meÅŸgul edecek gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. GerÃ§ekÃ§i olalÄ±m hepimiz tÃ¼rlÃ¼ derecelerde hastayÄ±z. Zerk de, bir sinema filmi olarak arka perdeden bir katarsis gibi kendi korkularÄ±mÄ±zdan arÄ±nmak iÃ§in bir deneme davetiyesi oldu.