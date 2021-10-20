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Durul Gence hayatını kaybetti

#Durul Gence#Efsane Davulcu#Türk Müziği
Durul Gence hayatını kaybetti

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören efsanevi davulcu Durul Gence hayatını kaybetti.

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Kanser tedavisi gören 81 yaşındaki Gence, durumunun ağırlaşması nedeniyle 6 Ekim'de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

70’li yıllarda yaptığı başarılı işlerle adını duyuran Durul Gence, Türkiye’de ve yurtdışında çok sayıda ünlü isimle birlikte çalışmıştı.

Durul Gence hayatını kaybetti

Durul gence uzun süredir parkinson hastalığı ile de mücadele ediyordu.

'SANAT CAMİAMIZIN BAŞI SAĞ OLSUN'

Durul Gence'nin vefatının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Twitter sayfasında baş sağlığı mesajı yayınlandı:

"Türk müziğinin öncülerinden, usta sanatçı Durul Gence'nin vefatını üzüntüyle öğrendik.

Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına sabır diliyoruz. Sanat camiamızın başı sağ olsun."

 DURUL GENCE KİMDİR?

Türk caz müzisyeni ve orkestra şefi Durul Gence, 1954 yılında girdiği Deniz Harp Okulu'nda davul çalmaya başlayarak müzik hayatına atıldı. Gence, 1970 yılında yaptığı Şeyh Şamil plağı ile ünlendi.

Okul yıllarında kurduğu müzik topluluğu ve ardından çalıştığı "İstanbul Express", kurduğu "Asia Minor Mission" topluluklarıyla, Ajda Pekkan, Rüçhan Çamay, Gönül Yazar, Alpay, Tanju Okan, Ertan Anapa gibi isimlere eşlik eden sanatçı, yurt dışında da Herb Geller, Sonny Sharock, Bertice Reading, Four Pennies, Lili İvanova, Mads Vinding, Peter Bastian, Anders Koppel, Herbie Mann gibi isimlerle çalıştı.

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Bir yıl kadar Norveç'te kaldı. ODTÜ'de ve Hacettepe Üniversitesi'nde "İnsan, müzik ve caz" dersleri veren Gence'nin, DG-4 adında bir topluluğu bulunuyordu. Sanatçı, Mart 2005'te 50. sanat yılını kutlamıştı.

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#Durul Gence#Efsane Davulcu#Türk Müziği

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