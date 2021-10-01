Dedemin Fişi filminin konusu ne, oyuncuları kimler? İşte filmin konusu ve oyuncu kadrosu

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Televizyonda yayımlanan "Güldür Güldür Show" programının yönetmenliğini yapan Meltem Bozoflu'nun yönettiği filmde Onur Buldu, Alper Kul, Erdem Yener, Onur Atilla, Meltem Yılmazkaya, İrem Sak, Özge Borak, Doğa Rutkay, Uğur Bilgin, Ali Sunal ve Ayşen Gruda rol alıyor. İşte, Dedemin Fişi filminin konusu...

Malatyalı Çirci Ailesi’nin reisi Salih Bey'in beyin ölümü gerçekleşmiştir, ancak yaşam destek ünitesine bağlı şekilde hayatta tutulmaktadır. Dört bir yana dağılmış ve hepsi farklı hayallere sahip aile üyeleri bir araya gelir ve Salih Bey'in fişinin çekilmesine karar verirler. Çocukları ve torunlar arasında daha fiş çekilmeden miras kavgaları başlar...