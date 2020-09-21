MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriCzn Burak sözünü tuttu
GeriKeyif Czn Burak sözünü tuttu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Keyif
Haber Giriş: 21.09.2020 - 15:34 | Son Güncelleme:

Czn Burak sözünü tuttu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Czn Burak sözünü tuttu
Abone Olgoogle-news

Sosyal medyada yaptığı yemek videolarıyla tanınan CZN Burak lakaplı Burak Özdemir, Hakkarili fenomen çoban “Ramço” lakaplı Remzi Kartal ile buluşarak, fenomen çobanın istediği üzerine dişlerini yaptırdı.

Paylaştığı yemek videoları ve yaptığı yardımlarla tanınan CZN Burak lakaplı Burak Özdemir, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı bir mahallede çobanlık yapan ve paylaştığı videolarla tanınan “Ramço” lakaplı Remzi Kartal’ı yaşadığı yerde ziyaret etmişti.

Zor durumda olan ve kısıtlı imkanlarla yaşamını devam ettiren Kartal’a bir sürpriz yapan fenomen şef, Kartal’ın ev eşyalarını baştan aşağıya yenilemişti.

DİŞLERİNİ YAPTIRMA SÖZÜ VERMİŞTİ, SÖZÜNÜ TUTTU

Daha önce Kartal’a dişlerini yaptırma sözü veren Özdemir, Ramço’yu İstanbul’da ağırladı. Remzi Karal' ile diş hekimine giden CZN Burak, Kartal’ın dişlerini yaptırdı.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle