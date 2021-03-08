Critics Choice Awards 2021'de en iyiler

En iyi yardımcı erkek oyuncu: Daniel Kaluuya, “Judas and the Black Messiah”

En iyi yardımcı kadın oyuncu: Maria Bakalova, “Borat Subsequent Moviefilm”

Drama dizisinde en iyi yardımcı kadın oyuncu: Gillian Anderson, “The Crown”

Drama dizisinde en iyi yardımcı erkek oyuncu: Michael K. Williams, “Lovecraft Country”

TV filmi en iyi yardımcı erkek oyuncu: Donald Sutherland

TV filmi en iyi yardımcı kadın oyuncu: Uzo Aduba, “Mrs. America”

En iyi genç erkek oyuncu:Alan S. Kim, “Minari”

Drama TV dizisi dalında en iyi erkek oyuncu: Josh O’Connor, “The Crown”

Drama TV dizisi dalında en iyi kadın oyuncu: Emma Corrin – “The Crown”

Kısa dizi en iyi kadın oyuncu: Anya Taylor-Joy – “The Queen’s Gambit”

Kısa dizi en iyi erkek oyuncu: “Small Axe”

En iyi komedi:“Palm Springs”

En iyi komedi özel ödülü:“Jerry Seinfeld: 23 Hours to Kill” ve “Michelle Buteau: Welcome to Buteaupia”

En iyi ekip: “The Trial of the Chicago 7”

Komedi dizisi en iyi yardımcı erkek oyuncu: Daniel Levy, “Schitt’s Creek”

Komedi dizisi en iyi yardımcı kadın oyuncu: Hannah Waddingham – “Ted Lasso”

Komedi dizisi en iyi erkek oyuncu: Jason Sudeikis, “Ted Lasso”

Komedi dizisi en iyi kadın oyuncu: Catherine O’Hara, “Schitt’s Creek”

En iyi komedi dizisi: “Ted Lasso”

En iyi drama dizisi: “The Crown”

En iyi TV filmi: “Hamilton”

Sinema en iyi yönetmen: Chloé Zhao, “Nomadland”

Sinema en iyi görüntü: “Nomadland” Joshua James Richards

Sinema en iyi erkek oyuncu: Chadwick Boseman, “Ma Rainey’s Black Bottom”

Sinema en iyi kadın oyuncu:Carey Mulligan, “Promising Young Woman”

En iyi film: “Nomadland”