MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriÇevre Kısa Film Festivali'nden çocuklara özel gösterim
GeriKeyif Çevre Kısa Film Festivali'nden çocuklara özel gösterim
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Keyif
Haber Giriş: 24.04.2020 - 17:10,Son Güncelleme:

Çevre Kısa Film Festivali'nden çocuklara özel gösterim

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çevre Kısa Film Festivali'nden çocuklara özel gösterim
Abone Olgoogle-news

Bakırköy Belediyesi, Bakırköylü Sanatçılar Derneği (BASAD), Çevre Film ve İstanbul Kültür Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu işbirliği ile düzenlenen Uluslararası Çevre Kısa Film Festivali kapsamında çocuklara yönelik filmler gösterime açıldı.

Bu yıl 18'incisi düzenlenmesi planlanan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri doğrultusunda ertelenen festival, internet sitesinden sinemasever çocukların beğenisine sunuldu.

Çocuklar Çevre Proje Ödülü kazanan "Fırtına Çocuklar-Limbo" adlı çevre temalı eğitici ve eğlendirici filmleri izleyebilirken, Ulusal Çevre Kısa Film Yarışması filmleri de YouTube'da "BASAD TV" kanalında yayınlanmaya başladı.

Film kataloğu da internet sitesinden dijital olarak kullanıma sunulan festivalin uluslararası gösterimde yer alan filmleri de ilerleyen zamanda açıklanacak.

Yönetmenliğini Vural Çavuşoğlu'nun üstlendiği 18. Uluslararası Çevre Kısa Film Festivalinin ulusal yarışmasında değerlendirmeler devam ediyor.

Yarışmanın seçici kurulu Tayfun Belet, Engin Çağlar, Vural Çavuşoğlu, Burcu Kurtiş, Oğuz Makal, Selahattin Yıldız, Can Ulkay ve Galip Uyar'dan oluşuyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle