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Haber Giriş: 09.02.2020 - 11:03,Son Güncelleme:/

Birbirimize moral olabiliriz

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Birbirimize moral olabiliriz

Şebnem Ferah, Kocaeli’nde hayranlarıyla buluştu. Hayal Kahvesi’nde sahneye çıkan ünlü rock’çı üç saat boyunca ara vermeden performans sergiledi.

Ferah hayranlarıyla sohbet de ederek, “Her gün kötü bir şeyler oluyor. En azından bu geceden beklentimiz şu olabilir. Birbirimize moral olabiliriz. Benim için sizler öyle bir şey ifade ediyorsunuz. O yüzden ayaklarınıza sağlık geldiniz. Bir-iki saatliğine bizler, sizi bu olaylardan uzaklaştırmaya çalışacağız” dedi. Biletleri günler öncesinden tükenen konserde “Bu Aşk Fazla Sana” şarkısındaki konfeti yağmuru sonrası Ferah, finali “Hoşçakal” şarkısıyla yaparak veda etti.

Birbirimize moral olabiliriz


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