Ferah hayranlarıyla sohbet de ederek, “Her gün kötü bir şeyler oluyor. En azından bu geceden beklentimiz şu olabilir. Birbirimize moral olabiliriz. Benim için sizler öyle bir şey ifade ediyorsunuz. O yüzden ayaklarınıza sağlık geldiniz. Bir-iki saatliğine bizler, sizi bu olaylardan uzaklaştırmaya çalışacağız” dedi. Biletleri günler öncesinden tükenen konserde “Bu Aşk Fazla Sana” şarkısındaki konfeti yağmuru sonrası Ferah, finali “Hoşçakal” şarkısıyla yaparak veda etti.





