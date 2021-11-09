Aşı karşıtlığı ilişkinin sonunu getirdi: Simon Baker ve Laura May Giggs yollarını ayırdı

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AŞI HAKKINDAKİ FARKLI FİKİRLER ARALARINI AÇTI

Özellikle geçen yıl birçok ünlü çift, uzun süren sosyal izolasyon sürecinin ardından yollarını ayırmaya karar verdi. Pandemi henüz dünyanın hiçbir yerinde tam olarak bitmese de hastalığın olumsuz etkilerini azaltan ve milyonlarca doz uygulanan aşılar bulundu. Ama bu konu da bazı ünlü çiftler için bazen tartışma bazen de ayrılık nedeni oldu.

AKTÖRÜN SÖZCÜSÜ İDDİALARI DOĞRULADI

Ünlü Avustralyalı oyuncu ve yönetmen Simon Baker ile moda tasarımcısı sevgilisi Laura May Gibbs de bunun örneklerinden biri. 52 yaşındaki Baker, aşı karşıtı protestolara katıldığı için 36 yaşındaki sevgilisi Laura May Gibbs'ten ayrıldı. Bir süredir çiftle ilgili olarak ortada dolanan iddialara Baker'ın sözcüsü son noktayı koydu ve çiftin birkaç ay önce sessiz sedasız yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Çift, en son, geçen Ağustos ayında Byron Bay'deki bir sahil gezisi sırasında şakalaşırken görüntülenmişti.

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MAĞAZASINI BİLE AÇMADI

Laura May Gibbs, geçen ay, kendine ait giyim markasının resmi Instagram hesabında, aşı olmayan müşterilerin yasal olarak alışveriş yapmasına izin verilene kadar Byron Bay mağazasını yeniden açmayacağını duyurarak manşetlere çıkmıştı. Gibbs paylaşımında, farklı etnik kökenlere sahip üç modelin bir fotoğrafına yer verdi ve mağazanın "herkes kabul edildiğinde yargılanma korkusu olmadan yeniden açılacağını" belirtti. Fotoğrafın altındaki uzun açıklamada da Covid-19 aşısı söz konusu olduğunda 'kapsayıcılığın' ve 'ayrımcılığa' karşı çıkmanın öneminden bahsetti.

GÖSTERİDEN PAYLAŞIM YAPTI

Laura May Gibbs, geçen pazar da aşı karşıtı bir protestoya katıldı. Gösteri, belirli endüstriler ve meslekler için zorunlu Covid aşılarına karşı ülke çapında yapılan bir dizi mitingin parçasıydı. Gibbs, kalabalığın içinde dururken görüntülendiği bir fotoğrafını Instagram'a yükledi ve şunları yazdı: 'İşini kaybetmiş insanlardan mesajlar alıyorum, orada bekle, yalnız değilsin. '

EŞİNDEN BOŞANMIŞTI

Simon Baker ve Laura May Giggs hakkındaki ilk aşk söylentileri bu yılın şubat ayında ortaya atılmıştı. Birlikte sörf yaparken görüntülenen çift, ilişkileri konusunda bir süre sessiz kaldı. Baker, Giggs ile ilişkisinden önce Rebecca Rigg ile evliydi. Fakat çift, 29 Ocak'ta yollarını ayırdıklarını, üç çocukları için dost kalacaklarını açıklamıştı.