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Aşı karşıtlığı ilişkinin sonunu getirdi: Simon Baker ve Laura May Giggs yollarını ayırdı

#Simon Baker#Laura May Giggs#Rebecca Rigg
Aşı karşıtlığı ilişkinin sonunu getirdi: Simon Baker ve Laura May Giggs yollarını ayırdı

Koronavirüs pandemisi süreci birçok çift için inişli çıkışlı geçti. Ünlüler dünyasından da sık sık gelen haberlere bakılırsa uzun süre aynı ortamda karantinada kalan bazı çiftlerin ilişkileri sağlamlaştı, bazıları bebek sahibi oldu. Ama bu süreç bazıları için olumsuz gelişmelere neden oldu.

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AŞI HAKKINDAKİ FARKLI FİKİRLER ARALARINI AÇTI
Özellikle geçen yıl birçok ünlü çift, uzun süren sosyal izolasyon sürecinin ardından yollarını ayırmaya karar verdi. Pandemi henüz dünyanın hiçbir yerinde tam olarak bitmese de hastalığın olumsuz etkilerini azaltan ve milyonlarca doz uygulanan aşılar bulundu. Ama bu konu da bazı ünlü çiftler için bazen tartışma bazen de ayrılık nedeni oldu.

Aşı karşıtlığı ilişkinin sonunu getirdi: Simon Baker ve Laura May Giggs yollarını ayırdı

AKTÖRÜN SÖZCÜSÜ İDDİALARI DOĞRULADI
Ünlü Avustralyalı oyuncu ve yönetmen Simon Baker ile moda tasarımcısı sevgilisi Laura May Gibbs de bunun örneklerinden biri. 52 yaşındaki Baker, aşı karşıtı protestolara katıldığı için 36 yaşındaki sevgilisi Laura May Gibbs'ten ayrıldı. Bir süredir çiftle ilgili olarak ortada dolanan iddialara Baker'ın sözcüsü son noktayı koydu ve çiftin birkaç ay önce sessiz sedasız yollarını ayırdıklarını açıkladı.
Çift, en son, geçen Ağustos ayında Byron Bay'deki bir sahil gezisi sırasında şakalaşırken görüntülenmişti.

Aşı karşıtlığı ilişkinin sonunu getirdi: Simon Baker ve Laura May Giggs yollarını ayırdı

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MAĞAZASINI BİLE AÇMADI
Laura May Gibbs, geçen ay, kendine ait giyim markasının resmi Instagram hesabında, aşı olmayan müşterilerin yasal olarak alışveriş yapmasına izin verilene kadar Byron Bay mağazasını yeniden açmayacağını duyurarak manşetlere çıkmıştı. Gibbs paylaşımında, farklı etnik kökenlere sahip üç modelin bir fotoğrafına yer verdi ve mağazanın "herkes kabul edildiğinde yargılanma korkusu olmadan yeniden açılacağını" belirtti. Fotoğrafın altındaki uzun açıklamada da Covid-19 aşısı söz konusu olduğunda 'kapsayıcılığın' ve 'ayrımcılığa' karşı çıkmanın öneminden bahsetti.

Aşı karşıtlığı ilişkinin sonunu getirdi: Simon Baker ve Laura May Giggs yollarını ayırdı

GÖSTERİDEN PAYLAŞIM YAPTI
Laura May Gibbs, geçen pazar da aşı karşıtı bir protestoya katıldı. Gösteri, belirli endüstriler ve meslekler için zorunlu Covid aşılarına karşı ülke çapında yapılan bir dizi mitingin parçasıydı. Gibbs, kalabalığın içinde dururken görüntülendiği bir fotoğrafını Instagram'a yükledi ve şunları yazdı: 'İşini kaybetmiş insanlardan mesajlar alıyorum, orada bekle, yalnız değilsin. '

Aşı karşıtlığı ilişkinin sonunu getirdi: Simon Baker ve Laura May Giggs yollarını ayırdı

EŞİNDEN BOŞANMIŞTI
Simon Baker ve Laura May Giggs hakkındaki ilk aşk söylentileri bu yılın şubat ayında ortaya atılmıştı. Birlikte sörf yaparken görüntülenen çift, ilişkileri konusunda bir süre sessiz kaldı. Baker, Giggs ile ilişkisinden önce Rebecca Rigg ile evliydi. Fakat çift, 29 Ocak'ta yollarını ayırdıklarını, üç çocukları için dost kalacaklarını açıklamıştı.

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#Simon Baker#Laura May Giggs#Rebecca Rigg

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