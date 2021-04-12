Amerikan yapımı filme Türk yönetmen

Los Angeles merkezli Three Flames Pictures Yapım ve Trevor Morgan Doyle, Alexa Khan, Nadira Akhonova prodüktörlüğünde gerçekleşen Shame filmi, farklı hikayesi ile adından söz ettirecek.

Senaryosu ve yönetmenliği Kayhan Başoğlu’na ait olan, İngilizce çekilecek, gerilim, drama, gizem türündeki filmde; Ceyhun Mengiroğlu, Övül Özbay, Sam Walker, Nadira Akhonova gibi Türk, İngiliz, Kazak oyuncular rol alıyor.

Yirmiden fazla ülkede gösterime girecek olan Shame filmi, yurt dışındaki birçok festivale de katılacak.

Uygulayıcı yapımcılığını 34 Film Academy’in gerçekleştirdiği, çekimleri iki hafta süren film, montajı tamamlandığında uluslararası dağıtımı gerçekleşecek.

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