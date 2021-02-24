Almula Merter: Benimkisi 'yol arkadaşlığı'

◊ Neden ilişki ve evlilik danışmanı ya da sizin deyiminizle kolaylaştırıcı oldunuz?

- 1998’de Amerika’da başladım danışmanlık yapmaya. O zamanlar bu kadar popüler bir meslek değildi. Aslında koçluk kelimesini sevmiyorum, “yol arkadaşlığı” daha doğru geliyor bana.

Ben, danışanlarımın önce kendiyle ardından yaşamının her alanında ilişkide olduğu kişilerle doğru ve sağlıklı iletişim kurabilmelerine destek olmak için çalışıyorum.

Dünya tarihi kadar eski kadın erkek ilişkilerini, sevgiyle başlamış olsalar bile sağlıkla yürütmek çok zor bir sanattır. Kadın ile erkek arasında yapısal farkların, değişik algılayış şekillerinin var olduğu yadsınamaz bir gerçektir.

Ancak sağlıklı bir iletişim kurmak bu farklılıkları avantaja çevirebilir. Karşı cinsle yaşadığımız ilişkide uyum ve güveni sağlamak hepimizin arzusudur. İşte ben tam burada devreye giriyorum. Ve sizi harekete geçiriyorum.



◊ Hem evlilik hem boşanma koçluğu yapıyorsunuz, tezat değil mi?

- İlişki danışmanlığı öncelikli olarak, ilişkilerin düzeltilmesi, tazelenmesi; evlilikteki mevsimlerin aşılması, taraflar arasında sağlıklı iletişim kurulabilmesi gibi konulardan oluşuyor. Ama ilişki hiç çözülemez hâle geldiyse, evlilik terapisinin faydası olmuyor. Çiftler tüm çabalara karşın boşanmaya karar verdiyse bu noktada onlara travmasız boşanma için yardım ediyorum. Birbirlerine düşmeden, anlaşmalı olarak ve medenice ayrılmaları, ortada çocuk varsa çocuğun yıpratılmaması gibi konularda çalışıyorum.



Danışmanlık verdiğim kişilerden ilham aldım

◊ Yaşadığınız deneyimlerin yazarlığınıza etkisi oluyor mu?

- Olmaz olur mu? Özellikle “Kelebeğin Zamanı” roman serimdeki kahramanlar hep danışmanlık verdiğim kişiler. Ama hepsinin haberi var. Hikâyelerini yazdığımı biliyorlar. Tabii isimler ve bazı yaşanmışlıklar kaleme alınırken değişiyor. Özel hayata saygı her zaman birinci planda benim için.



◊ Sizden ilişkiler konusunda danışmanlık almak isteyenler ne yapmalı? Size nereden ulaşabilirler?

- Eğer gerçekten dönüşümü önce kendinden başlatıp sonra da ilişkilerine yansıtmak ve böylece kendini daha iyi hissetmek, geçmiş blokajlarını temizlemek ve çözümlemek istersen benimle iletişime geçebilirsin. Çalışma tekniklerimiz sizin kötü giden ilişkilerinizi geride bırakmanızı, mümkünse değiştirmenizi, ileriye dönük sağlıklı ilişkiler kurmanızı ve kalbinizi mutlu kılmanızı sağlıyor.