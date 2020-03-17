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Haber Giriş: 17.03.2020 - 09:18,Son Güncelleme:/

Alessandra Ambrosio, Türkiye ziyaretini iptal etti

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Alessandra Ambrosio, Türkiye ziyaretini iptal etti
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Dünyaca ünlü top model Alessandra Ambrosio, Türkiye ziyaretini iptal etti.

Brezilyalı manken, Dosso Dossi Fashion Show için İstanbul’a gelecek, bugün İstanbul Kongre Merkezi’nde Göbeklitepe konseptiyle düzenlenecek defilede podyuma çıkacaktı. Alessandra Ambrosio, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle gelmekten vazgeçti. Dosso Dossi Fashion Show yetkilileri de yaptıkları açıklamada şovu iptal kararı aldıklarını duyurdu.

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