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Haber Giriş: 22.06.2021 - 18:16 | Son Güncelleme:

8 yılın ardından

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8 yılın ardından

“Evlerinin Önü Boyalı Direk” isimli Kerkük türküsüne getirdiği Flamenko yorumuyla tanınan Öykü –Berk Gürman, 8 yıl sonra 'Unutuldum Mu Yani' şarkısı için yeniden bir araya geldi.

Öykü Gürman’a ikizi Berk Gürman, 'Unutuldum Mu Yani' şarkısına gitarı ve vokaliyle sürpriz yapıyor. 

Aranjörlüğünü Bülent Sert’in yaptığı parçanın sözlerinde Niran Ünsal müziğinde ise Berk Gürman ve Niran Ünsal imzaları bulunuyor. Ünsal ile dostluklarını üretimleriyle de perçinleyen Gürman’ın şarkısı, Nü Müzik etiketiyle dijital platformlarda yerini aldı. Şarkının klibi Göcek’te çekildi.

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