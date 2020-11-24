63'üncü Grammy Ödülleri'nin adayları açıklandı

Adaylar arasında öne çıkan isim tecrübeli yıldız Beyonce oldu. Beyonce dokuz dalda ödüle aday gösterildi. Onu altı dalda adaylıkla Taylor Swift, Roddy Ricch ve Dua Lipa izledi. Kazananlar 31 Ocak'ta düzenlenecek törenle açıklanacak.

İşte 2021 yılının ocak ayında dağıtılacak olan 63'üncü Grammy Ödülleri'nin belli başlı dallardaki adayları:

Yılın kaydı





BLACK PARADE (Beyoncé)

COLORS (Black Pumas)

ROCKSTAR (DaBaby Featuring Roddy Ricch, SethinTheKitchen)

SAY SO (Doja Cat)

EVERYTHING I WANTED (Billie Eilish)

DON'T START NOW (Dua Lipa)

CIRCLES (Post Malone)

SAVAGE (Megan Thee Stallion Featuring Beyoncé)

Yılın albümü

“Chilombo”

“Black Pumas (Deluxe Edition)”

“Everyday Life” — Coldplay

“Djesse Vol.3” — Jacob Collier

“Women in Music Pt. III” — HAIM

“Future Nostalgia” — Dua Lipa

“Hollywood’s Bleeding” — Post Malone

“Folklore” — Taylor Swift

Yılın şarkısı





BLACK PARADE (Beyoncé)



THE BOX (Roddy Ricch)



CARDIGAN (Taylor Swift)



CIRCLES (Post Malone)



DON'T START NOW (Dua Lipa)



EVERYTHING I WANTED (Billie Eilish)



I CAN'T BREATHE (H.E.R.)



IF THE WORLD WAS ENDING (JP Saxe Featuring Julia Michaels)

En iyi yeni sanatçı

INGRID ANDRESS



PHOEBE BRIDGERS



CHIKA



NOAH CYRUS



D SMOKE



DOJA CAT



KAYTRANADA



MEGAN THEE STALLION

En iyi pop solo performans

YUMMY (Justin Bieber)



SAY SO (Doja Cat)



EVERYTHING I WANTED (Billie Eilish)



DON'T START NOW (Dua Lipa)



WATERMELON SUGAR (Harry Styles)



CARDIGAN (Taylor Swift)

En iyi pop ya da ikili performans

UN DIA (ONE DAY) (J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny & Tainy)



INTENTIONS (Justin Bieber Featuring Quavo)



DYNAMITE (BTS)



RAIN ON ME (Lady Gaga with Ariana Grande)



EXILE (Taylor Swift Featuring Bon Iver)

En iyi geleneksel pop vokal albüm

LUE UMBRELLA (Burt Bacharach &) Daniel Tashian



TRUE LOVE: A CELEBRATION OF COLE PORTER (Harry Connick, Jr.)



AMERICAN STANDARD (James Taylor)



UNFOLLOW THE RULES (Rufus Wainwright)



JUDY (Renée Zellweger)

En iyi pop vokal albüm





CHANGES (Justin Bieber)



CHROMATICA (Lady Gaga)



FUTURE NOSTALGIA (Dua Lipa)



FINE LINE (Harry Styles)



FOLKLORE (Taylor Swift)

En iyi rock performansı

SHAMEIKA (Fiona Apple)



NOT (Big Thief)



KYOTO (Phoebe Bridgers)



THE STEPS (HAIM)



STAY HIGH (Brittany Howard)



DAYLIGHT (Grace Potter)

En iyi metal performans

BUM-RUSH (Body Count)



UNDERNEATH (Code Orange)



THE IN-BETWEEN (In This Moment)



BLOODMONEY (Poppy)



EXECUTIONER'S TAX (SWING OF THE AXE) – LIVE (Power Trip)

En iyi R&B performansı

LIGHTNING & THUNDER (Jhené Aiko Featuring John Legend)



BLACK PARADE (Beyoncé)



ALL I NEED (Jacob Collier Featuring Mahalia & Ty Dolla $ign)



GOAT HEAD (Brittany Howard)



SEE ME (Emily King)