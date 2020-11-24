63'üncü Grammy Ödülleri'nin adayları açıklandı
Müzik dünyasının en saygın ödüllerinden biri için geri sayım başladı. Bu yıl 63'üncü kez düzenlenecek olan Grammy Ödülleri'nin adayları açıklandı.
Adaylar arasında öne çıkan isim tecrübeli yıldız Beyonce oldu. Beyonce dokuz dalda ödüle aday gösterildi. Onu altı dalda adaylıkla Taylor Swift, Roddy Ricch ve Dua Lipa izledi. Kazananlar 31 Ocak'ta düzenlenecek törenle açıklanacak.
İşte 2021 yılının ocak ayında dağıtılacak olan 63'üncü Grammy Ödülleri'nin belli başlı dallardaki adayları:
Yılın kaydı
BLACK PARADE (Beyoncé)
COLORS (Black Pumas)
ROCKSTAR (DaBaby Featuring Roddy Ricch, SethinTheKitchen)
SAY SO (Doja Cat)
EVERYTHING I WANTED (Billie Eilish)
DON'T START NOW (Dua Lipa)
CIRCLES (Post Malone)
SAVAGE (Megan Thee Stallion Featuring Beyoncé)
Yılın albümü
“Chilombo”
“Black Pumas (Deluxe Edition)”
“Everyday Life” — Coldplay
“Djesse Vol.3” — Jacob Collier
“Women in Music Pt. III” — HAIM
“Future Nostalgia” — Dua Lipa
“Hollywood’s Bleeding” — Post Malone
“Folklore” — Taylor Swift
Yılın şarkısı
BLACK PARADE (Beyoncé)
THE BOX (Roddy Ricch)
CARDIGAN (Taylor Swift)
CIRCLES (Post Malone)
DON'T START NOW (Dua Lipa)
EVERYTHING I WANTED (Billie Eilish)
I CAN'T BREATHE (H.E.R.)
IF THE WORLD WAS ENDING (JP Saxe Featuring Julia Michaels)
En iyi yeni sanatçı
INGRID ANDRESS
PHOEBE BRIDGERS
CHIKA
NOAH CYRUS
D SMOKE
DOJA CAT
KAYTRANADA
MEGAN THEE STALLION
En iyi pop solo performans
YUMMY (Justin Bieber)
SAY SO (Doja Cat)
EVERYTHING I WANTED (Billie Eilish)
DON'T START NOW (Dua Lipa)
WATERMELON SUGAR (Harry Styles)
CARDIGAN (Taylor Swift)
En iyi pop ya da ikili performans
UN DIA (ONE DAY) (J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny & Tainy)
INTENTIONS (Justin Bieber Featuring Quavo)
DYNAMITE (BTS)
RAIN ON ME (Lady Gaga with Ariana Grande)
EXILE (Taylor Swift Featuring Bon Iver)
En iyi geleneksel pop vokal albüm
LUE UMBRELLA (Burt Bacharach &) Daniel Tashian
TRUE LOVE: A CELEBRATION OF COLE PORTER (Harry Connick, Jr.)
AMERICAN STANDARD (James Taylor)
UNFOLLOW THE RULES (Rufus Wainwright)
JUDY (Renée Zellweger)
En iyi pop vokal albüm
CHANGES (Justin Bieber)
CHROMATICA (Lady Gaga)
FUTURE NOSTALGIA (Dua Lipa)
FINE LINE (Harry Styles)
FOLKLORE (Taylor Swift)
En iyi rock performansı
SHAMEIKA (Fiona Apple)
NOT (Big Thief)
KYOTO (Phoebe Bridgers)
THE STEPS (HAIM)
STAY HIGH (Brittany Howard)
DAYLIGHT (Grace Potter)
En iyi metal performans
BUM-RUSH (Body Count)
UNDERNEATH (Code Orange)
THE IN-BETWEEN (In This Moment)
BLOODMONEY (Poppy)
EXECUTIONER'S TAX (SWING OF THE AXE) – LIVE (Power Trip)
En iyi R&B performansı
LIGHTNING & THUNDER (Jhené Aiko Featuring John Legend)
BLACK PARADE (Beyoncé)
ALL I NEED (Jacob Collier Featuring Mahalia & Ty Dolla $ign)
GOAT HEAD (Brittany Howard)
SEE ME (Emily King)
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