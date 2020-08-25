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Haber Giriş: 25.08.2020 - 17:57 | Son Güncelleme:

45 yıllık dostluk

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45 yıllık dostluk
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Usta sanatçılar Işıl Yücesoy ve Yıldız Kültür tatilde buluştu.

Usta oyuncu ve ses sanatçısı Işıl Yücesoy, Sezen Aksu şarkıları söylediği “Sezen Aksu Sokağı” isimli YouTube projesinin ikinci single’ı “Şarkı Söylemek Lazım”ı geçtiğimiz haftalarda müzikseverlerle buluşturmuştu. Yoğun temposuna birkaç günlük ara verme kararı alan Yücesoy, soluğu 45 yıllık dostu Yıldız Kültür’ün Çeşme’deki evinde aldı.

Işıl Yücesoy, Yıldız Kültür ile birlikte çekilen fotoğrafını “Bu dostluğun ardında nereden baksanız 45 yıl var. Canım dostum Yıldız Kültür ile” notu ile sosyal medya hesabında paylaştı.

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