2 yıl sonra Sibel

Karantina döneminde evindeki stüdyosunda okumalarını tamamlayan Can, albümde 10 şarkıya yer verdi. Albümde Sinan Akçıl imzalı “Hayat”ın yanı sıra “En Büyük Aşkım”, “Takiptesin”, “Gösteri”, “Ah Be Yarim”, “İstanbul Sensiz”, “Yalnız Beni Sev”, “Bil Diye Söylüyorum” ve “Hüznün Gemileri” adlı şarkılar yer alıyor. Şarkıcı, “Yine Sen” adlı türküyü de okudu.





