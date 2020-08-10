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Haber Giriş: 10.08.2020 - 09:26,Son Güncelleme:

2 yıl sonra Sibel

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2 yıl sonra Sibel
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Sibel Can’ın iki yıl aradan sonra çıkaracağı yeni albümü “Hayat”, 14 Ağustos’ta raflarda olacak.

Karantina döneminde evindeki stüdyosunda okumalarını tamamlayan Can, albümde 10 şarkıya yer verdi. Albümde Sinan Akçıl imzalı “Hayat”ın yanı sıra “En Büyük Aşkım”, “Takiptesin”, “Gösteri”, “Ah Be Yarim”, “İstanbul Sensiz”, “Yalnız Beni Sev”, “Bil Diye Söylüyorum” ve “Hüznün Gemileri” adlı şarkılar yer alıyor. Şarkıcı, “Yine Sen” adlı türküyü de okudu.

2 yıl sonra Sibel


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