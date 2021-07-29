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Kelebek
Haber Giriş: 29.07.2021 - 16:30 | Son Güncelleme:

Kefaret dizisi bitiyor mu, neden final yapıyor?

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Kefaret dizisi bitiyor mu, neden final yapıyor?

Kefaret final bölümüyle ekrana gelecek. Yayın gününde değişikliğe giden Kefaret dizisi perşembe gününe alınmıştı. Kefaret dizisi 29 Temmuz 2021 tarihinde yayınlanacak bölümüyle son kez izleyici karşısına çıkacak.

Başrollerinde Mert Fırat, Nurgül Yeşilçay ve Ege Kökenli gibi isimlerin yer aldığı Kefaret dizisi final bölümüyle ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. 25 Film imzalı Kefaret dizisinin 35. bölümde ekrana veda edeceği öğrenildi.

KEFARET FİNAL ÖZETİ

Sinan operasyonda ağır yaralanır, ölüm döşeğindeyken Zeynep yanına gider. Münü Kadir’le ilişkisini gözden geçirir. Arzu, Zeynep’e gelip ne kadar pişman olduğunu anlatırken doğum sancıları başlar. Meltem’in intikam planı ters tepince kendini hapishanede

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