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Kahveli Kek Tarifi

#Mucize Lezzetler#Arçelik Mucize Lezzetler#Kahveli Kek Tarifi
Kahveli Kek Tarifi

Kokusuyla tüm evi saracak nefis kahveli kek tarifimiz var! Hem çay hem de kahve saatlerinin yanına eşlik edecek; küçük kaçamaklarınızı ziyafete döndürecek kahveli kek tarifi...

  1. Arçelik Imperium Espresso Kahve Makinesi'nde 2 fincan espresso hazırlayın ve soğutun.
  2. Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesine yumurtaları ve şekeri alıp 4-5 dakika çırpın.
  3. Üzerine süt, sıvı yağ ve soğuyan kahveyi ekleyip karıştırmaya devam edin.
  4. Ardından azar azar unu ilave edin.
  5. Kabartma tozu ve vanilyayı da koyun.
  6. Son olarak ince çekilmiş ceviz içini ilave edin ve spatulayla karıştırın.
  7. Yağladığınız kek kalıbına karışımı dökün.
  8. Önceden ısıtılmış 175 derecelik Arçelik Ankastre Fırın'da yaklaşık 40-45 dakika kontrollü olarak pişirin.
  9. Pişen keki oda sıcaklığında dinlendirdikten sonra dilimleyebilirsiniz.
  10. Arçelik Imperium Kahve Espresso Makinesi'nde hazırladığınız nefis kahve eşliğinde servis edebilirsiniz.
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Afiyet olsun!

 

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