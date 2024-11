Bilgisayarımızı kapıp kahve kokusunu takip edelim

Haberin Devamı



Daha çok öğrenciler tercih ediyor

Türk Alman Kitabevi&Cafe, Beyoğlu-İstanbul

Uygar Taylan “İstiklal Caddesi, İsveç Konsolosluğu’nun yanında; kahveleri ve kütüphaneyi andıran sessiz ortamıyla çalışmak için çok uygun. Leziz Alman pastasını da mutlaka deneyin (170 lira). Özellikle öğrencilerin tercih ettiği kafe İstiklal Caddesi’ne ve konsolosluğun bahçesine bakan pencereleriyle güzel bir manzara da sunuyor” diyor. Serda Büyükkoyuncu ve Dilan Bozyel’in de listesinde. (0212) 249 35 96

Haberin Devamı

Tarihi Yarımada manzaralı

Kahve Dünyası, Karaköy İskelesi, Beyoğlu-İstanbul

Oğulcan Tatar “Panoramik şehir manzarası ve içindeki İstanbul Kitapçısı’yla ilham veren bir nokta” diyor. Samet Altıntaş ise “Tarihi Yarımada’yı gören terası ve kitaplarıyla sizi bekliyor” yorumunu yapıyor. Serda Büyükkoyuncu’nun da önerileri arasında. (0850) 393 70 70

Oturma alanları gruplara uygun

Journey Café, Cihangir, Beyoğlu-İstanbul

Nursena Akten “Cihangir’de ev rahatlığında çalışabileceğiniz bir mekân. Oturma alanları grup çalışmasına da uygun” diyor. Dilan Bozyel ise “Cihangir’in keyifli bohem hayatının içinde kendinize verimli bir çalışma ortamı yaratabilirsiniz” yorumunu yapıyor. (0212) 244 89 89

Self servis olması avantaj

But First Coffee, Bomonti, Şişli-İstanbul

Erkan Aktuğ bu kafeyle ilgili “Rezidans bölgesine dönüşen Bomonti’deki But First Coffee son derece konforlu iç mekânı ve geniş bahçesiyle evden çalışanlar için ideal. Self servis olması bir artı çünkü bu sayede garsonların sipariş baskısına maruz kalmıyorsunuz” diyor. (0212) 343 02 07

Haberin Devamı

Evinizin rahatlığında...

Petra Roasting Co., Bebek, Beşiktaş-İstanbul

Serda Büyükkoyuncu “Bebek’in arka sokaklarında, güzel bir bahçenin içindeki mekân, huzurlu bir ortamda çalışmak isteyenler için yarattığı özel alanlarıyla size evinizin rahatlığını sunuyor” diyor.

(0212) 356 10 57

Sabah erken saatlerde yerinizi kapın

Fasshane, Suadiye, Kadıköy-İstanbul

Oğulcan Tatar şunları söylüyor: “İstanbul’da en sevdiğim çalışma kafelerinin başında geliyor. Noter Sokak gibi yoğun bir yerde olduğundan sabah erken saatlerde gitmenizi öneririm. Mekânın iç kısmındaki büyük paylaşımlı masada bilgisayarla çalışmak kolay oluyor.” (0533) 020 48 04

Haberin Devamı

Vegan lezzetler de sunuyor

Mankind Coffee&Eatings, Caddebostan, Kadıköy-İstanbul

Nursena Akten mekânı şöyle yorumluyor: “Oturma alanları rahat, masaları büyük, sakin bir yerde çalışmak istiyorsanız Mankind Coffee&Eatings bu isteklerinizi karşılayacak. Menüsündeki vegan espresso cake’i denemenizi özellikle öneririm.” (0533) 374 82 00

Kütüphanesi ve müzesi var

Nevmekân Selimiye, Üsküdar-İstanbul

Serda Büyükkoyuncu: “3. Selim tarafından yaptırılan Selimiye Kışlası’nın kompleksi dahilindeki hamam binası, Üsküdar Belediyesi’nin düzenlemesiyle kafe olarak hizmet vermeye başladı. Geniş kütüphanesi, müzesi, orijinal iç mekânıyla keyifli bir çalışma ortamı.” (0216) 531 30 00

Haberin Devamı

Her mevsim güzel

Vapur Kafe, Kuzguncuk İskelesi, Üsküdar-İstanbul

Samet Altıntaş “Kuşkusuz Kuzguncuk günün her saatinde ve İstanbul’un her mevsiminde güzel. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin açık ve kapalı bölümleriyle genişlettiği iskele doğal bir çalışma alanı oldu” diyor.

(0216) 495 20 60

Geniş bir bahçe

Caffè Nero, Nişantaşı, Şişli-İstanbul

Çağdaş Ertuna “Nişantaşı’nın rahat çalışma kafelerinden biri olan bu mekân, geniş ve konforlu oturma düzeniyle öne çıkıyor. Özellikle bahçesi şehrin merkezinde ziyaretçilerine rahatlayabilecekleri bir ortam sunuyor” yorumunu yapıyor. (0212) 465 46 69