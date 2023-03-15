Zübeyde Hanım’ın afişi hazır

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Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın hayatı film oluyor. Zübeyde Hanım’ın hayatını beyazperdeye taşıyacak “Zübeyde” filminin aylar süren hazırlık çalışmaları tamamlandı. Senaryosunu İlber Tekinsoy’un kaleme aldığı filmin çekimleri de geçtiğimiz günlerde Bergama’da başladı.

ICNN Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği filmde Zübeyde Hanım’ı Aslıhan Güner canlandırırken, Atatürk’e Alican Yücesoy hayat veriyor.

Emre Kınay, Devrim Nas ve Sitare Akbaş gibi ünlü oyuncuların da kadrosunda yer aldığı “Zübeyde” filminin ilk afişi de yayınlandı. Aslıhan Güner, filmin ilk afiş kapağında yer aldı.