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Zeynep Beşerler'e ihanet iddiaları sorulunca...

Güncelleme Tarihi:

#Zeynep Beşerler#Emir İçgören#Boşanma
Zeynep Beşerlere ihanet iddiaları sorulunca...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2023 16:09

Zeynep Beşerler, boşanma aşamasındaki eşi Emir İçgören’in kendisini aldattığına dair sorulara şu yanıtı verdi: “Doğruluk payını muhatabına sormak lazım.”

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Zeynep Beşerler önceki gece arkadaşlarıyla Asmalımescit’te görüntülendi. Beşerler, yanındaki erkek arkadaşı hakkındaki sorulara “O, tiyatro oyunumun yapımcısı” yanıtını verdi.

Zeynep Beşerlere ihanet iddiaları sorulunca...

BEN DE BASINDAN ÖĞRENDİM!
Oyuncu, iş insanı Emir İçgören ile 2013 yılında nikâh masasına oturmuş ve Kerem adında bir oğulları olmuştu. 10 yıllık evliliğini gözlerden uzak yaşayan çiftin boşanma kararı aldığı öğrenilmişti. Beşerler, eşi Emir İçgören’in kendisini aldattığına dair iddialar sorularına ise şu cevabı verdi: “Ben de basından öğrendim. Doğruluk payını muhatabına sormak lazım.”
Zeynep Beşerlere ihanet iddiaları sorulunca...


Çiftin 7 yaşında bir oğulları bulunuyor.
Zeynep Beşerlere ihanet iddiaları sorulunca...


 

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#Zeynep Beşerler#Emir İçgören#Boşanma

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