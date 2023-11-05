Zeynep Beşerler'e ihanet iddiaları sorulunca...

Zeynep Beşerler önceki gece arkadaşlarıyla Asmalımescit’te görüntülendi. Beşerler, yanındaki erkek arkadaşı hakkındaki sorulara “O, tiyatro oyunumun yapımcısı” yanıtını verdi.BEN DE BASINDAN ÖĞRENDİM!
Oyuncu, iş insanı Emir İçgören
ile 2013 yılında nikâh masasına oturmuş ve Kerem adında bir oğulları olmuştu. 10 yıllık evliliğini gözlerden uzak yaşayan çiftin boşanma
kararı aldığı öğrenilmişti. Beşerler, eşi Emir İçgören’in kendisini aldattığına dair iddialar sorularına ise şu cevabı verdi: “Ben de basından öğrendim. Doğruluk payını muhatabına sormak lazım.”Çiftin 7 yaşında bir oğulları bulunuyor.