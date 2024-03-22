Zeynep Bastık tek şarkı ile dünyayı salladı

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POP müziğin son dönemdeki yıldız isimlerinden Zeynep Bastık’ın 8 Mart’ta yayınladığı yeni şarkısı 'Lan' Spotify, YouTube ve Apple Music listelerinde zirveye çıktı, milyonlarca kez dinlenerek rekorlar kırdı. “Lan”, dünya starlarının yarıştığı Spotify Global Top 50 listesine giren tamamı Türkçe ilk şarkı olma başarısını da gösterdi. Zeynep Bastık, listede 21’inci sıraya yükselen şarkısının başarısını pasta keserek kutladı. Ünlü şarkıcı, mutluluğunu sosyal medyada paylaştığı şu satırlarla dile getirdi:,



MUCİZELER SİLSİLESİ



“Bir rüya mıydı yaşadığımız hâlâ inanamıyorum. 1 haftadır dünyanın en çok dinlenen şarkıları listesindeyiz. Türkçe bir şarkıyla 21’e kadar yükseldik, Spotify’da günlük 3 milyon dinlemeye yaklaştık. Tüm platformlarda farklı rekorlar kırıldı. Bu mucizeler silsilesi kendi dilimizde dünya listelerini sallayabileceğimizle ilgili inanılmaz bir motivasyon verdi bana. Ama her şey siz ‘Lan’ı bu kadar sevdiğiniz için oldu.”





Zeynep Bastık’ın yeni şarkısı “Lan”, YouTube’da 17 milyon izlenme barajını aştı, Spotify’da d 20 milyon dinlenmeye ulaştı.