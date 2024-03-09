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Zeynep Bastık deprem korkusu için terapi alacak

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#Zeynep Bastık#Deprem Korkusu#Çanakkale
Zeynep Bastık deprem korkusu için terapi alacak
Behlül AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2024 08:14

Çanakkale depremiyle büyük panik yaşayan Zeynep Bastık, bu korkusunu yenmek için terapi aldığını söyledi.

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AĞLAMAKTAN KRİZE GİRDİM

Şarkıcı Zeynep Bastık ve oyuncu Ali Biçim önceki gün Rumelihisarı sahilinde yürüyüş yaparken görüntülendi. 6 Şubat deprem felaketinin ardından İzmir-Urla’ya yerleşen Bastık, geçtiğimiz günlerde meydana gelen 4.9’luk Çanakkale depreminin korkularını tetiklediğini söyledi. O gece yaşadığı paniği sosyal medya hesabında da “Ağlamaktan krize girdim. Bu korku gerçekten saçma bir hâl aldı bende” mesajıyla paylaşan şarkıcı, terapi aldığını söyledi:

CİDDİ TRAVMA OLDU

“Depremi çok net hissettim. Bayağı sallandım. İstemsiz bir şekilde büyük korku yaşadım ve ağlamaya başladım. Bir yandan hâlâ bunun terapisini alıyorum. Hatay depreminden sonra ciddi bir travma oldu bende. Ara ara tetikleniyorum. Telefonuma depremle alakalı uygulamalar indirdim. Deprem çantası da yapacağım ama sürekli unutuyorum. Binama güveniyorum, yine de ne olacağını bilemeyiz.”

Zeynep Bastık deprem korkusu için terapi alacak

Ali Biçim’le görüntülenen Zeynep Bastık, “Bugün beraber kahvaltı yapıp yürüyüşe çıkalım dedik. En son pandemide maskelerle yürüyüşe çıkmıştık. İşten güçten görüşmeye çok vakit bulamıyoruz” dedi.

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#Zeynep Bastık#Deprem Korkusu#Çanakkale

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