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'Zehirlendik'

Güncelleme Tarihi:

#Berfu Yenenler#Eser Yenenler#Yüsra Geyik
Zehirlendik
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2022 08:09

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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SEBEBİNİ ANLAMADIK

Eser Yenenler ve Berfu Yenenler çifti geçtiğimiz günlerde Bozcaada’ya gitti. Berfu Yenenler, sosyal medyada yaptığı paylaşımla tatilde zehirlendiklerini duyurdu: “Bilin bakalım dün akşam ne oldu? Zehirlendik. Bütün gece sıfır uyku. Sebebini de asla anlamadık. Şimdi daha iyiyiz zaten eve döneceğiz. Hemen kendimizi serumlara sararız...”

SCOOTER KAZASI

Yüsra Geyik geçtiğimiz gün Bebek’te görüntülendi. Havuz başında poz veren oyuncu, dizindeki bandajla dikkat çekti. Yüsra Geyik, geçen hafta talihsiz bir kaza geçirdiğini söyledi: 

Zehirlendik

“Yokuş aşağı scooter sürerken düştüm. Scooter bir yana gitti, ben bir yana. Dizlerim parçalandı. 1 hafta oldu, fakat yaralarım hâlâ geçmedi.”

EVDE PARTİ

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Aleyna Tilki’nin kardeşi Ayça Tilki, 17’nci yaşını ev partisiyle kutladı. Eğlenceli partinin fotoğraf ve videoları sosyal medyada paylaşıldı.

Zehirlendik

Baba Mehmet Tilki, kızının fotoğraflarının altına şöyle yazdı: “Ay parçam, Ayçam, prensesim, sırdaşım, arkadaşım, melek kalpli kızım. Yeni yaşın sağlık, mutluluk, huzur, başarı ve sevdiklerinle dolu olsun.”

EVLİLİK OLMASA DA GÖNÜLDEN BAĞLIYIZ

Demet Şener, önceki gün Nişantaşı City’s çıkışı görüntülendi.

Zehirlendik

Yaklaşık bir yıldır Tolga Arman ile aşk yaşayan Demet Şener sevgilisine övgüler yağdırdı: “Muhteşem biriyle beraberim. Tolga beni her zaman mutlu ediyor. İyi ki de bulduk birbirimizi. O yüzden ben çok keyifliyim.” Parmağındaki yüzük de dikkat çeken eski model, muhabirlerin “Evlilik ne zaman” sorusuna da şu yanıtı verdi: “Kısmet, bakalım. Biraz daha zaman var. Evlilik olmasa da biz zaten gönülden birbirimize bağlıyız. Biz bir olarak bakıyoruz kendimize.”

 ÇOCUK MENÜSÜ

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Merve Boluğur ve DJ sevgilisi Mert Aydın önceki gün Etiler Akmerkez’de görüntülendi.

Zehirlendik

Çift, alışveriş merkezinin yemek katındaki bir fast food restoranında oturdu. Merve Boluğur’un çocuk menüsü tercih etmesi dikkatten kaçmadı. Daha sonra mağazaları gezen çift, gazetecilerin sorularına ise yanıt vermedi. (Sayit DURMAZ)

 YAKIN KORUMA

Ebru Polat, köpekleri Arthur ve Aris’in rahat etmesi için Alaçatı’da 3 katlı ev kiraladı.

Zehirlendik

Polat önceki gün Alaçatı sokaklarında köpeğini gezdirirken objektiflere yansıdı. Şarkıcı, yakın koruma için eğitilen köpeğinin gücüyle baş etmeye çalışmakta epey zorlandı. (Deniz BOY)

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ESKİ BALDIZ ZAYIFLATIYOR

Mehmet Ali Erbil önceki akşam Yeniköy’deki bir mekanın çıkışında görüntülendi.

Zehirlendik

Erbil’in kilo vermesi dikkat çekti. Ünlü şovmen, eski eşi Tuba Coşkun’un diyetisyen kardeşi Şeyda Çoşkun’la sağlıklı yaşam için çalıştığını söyledi: “79 kiloyum ve eski baldızımla çalışıyorum. Her şey güzel gidiyor.” Erbil, davalık olduğu Ece Ronay hakkında “Beni kesinlikle bulaştırmayın” açıklamasını yaptı. (Sayit DURMAZ)

MAKYAJI SEVMİYORUM

Nilsu Berfin Aktaş önceki gün Nişantaşı’nda objektife takıldı.

Zehirlendik

Makyajsız haliyle dikkat çeken genç oyuncu doğallıktan yana olduğunu söyledi: “Makyajı hiç sevmiyorum. Yüzümde çamur varmış gibi hissediyorum. Sette mecburen yapıyoruz. Tatil günlerimizde yüzüm nefes alsın diye yapmıyorum. Genel anlamda doğallığı seviyorum açıkçası.”

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#Berfu Yenenler#Eser Yenenler#Yüsra Geyik

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