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Zara sevgilisi İlker Görgülü ile sahnede el ele!

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#Zara#İlker Görgülü#Hatıran Yeter
Zara sevgilisi İlker Görgülü ile sahnede el ele
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2024 08:59

Zara, iş insanı ve söz yazarı İlker Görgülü ile yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü sanatçı geçtiğimiz günlerde sahnesine davet ettiği Görgülü ile el ele “Hatıran Yeter” adlı romantik şarkıda düet yaptı.

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Romantik düet

Uzun süredir özel hayatında kimse olmayan Zara, kalbinin kapılarını iş insanı ve söz yazarı İlker Görgülü’ye açtı. “Asla Unutma” adlı şiiriyle dikkatleri üzerine çeken Görgülü geçtiğimiz günlerde Zara’nın sahnesine konuk oldu.

Ünlü sanatçı sürpriz yaparak İlker Görgülü ile el ele sahneye çıktı. Âşıklar romantik bir düete imza atıp “Hatıran Yeter” adlı şarkıyı da söylediler.

Zara sevgilisi İlker Görgülü ile sahnede el ele

Aşkını ilan etti

İlker Görgülü, Zara ile sahnede el ele çekilen karesini sosyal medya hesabında paylaşarak bu aşkı herkese ilan etti. Görgülü Instagram’ına yüklediği fotoğrafıyla Zara’ya övgüler yağdırdı.

“Bir gün asil bir kadını tarif etmem için bir soru alsaydım eğer. Kesinlikle onun adı Zara olurdu” diyen Görgülü’nün paylaşımı beğeni rekorları kırdı.

 

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#Zara#İlker Görgülü#Hatıran Yeter

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