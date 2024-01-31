Zara sevgilisi İlker Görgülü ile sahnede el ele!

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Romantik düet

Uzun süredir özel hayatında kimse olmayan Zara, kalbinin kapılarını iş insanı ve söz yazarı İlker Görgülü’ye açtı. “Asla Unutma” adlı şiiriyle dikkatleri üzerine çeken Görgülü geçtiğimiz günlerde Zara’nın sahnesine konuk oldu.



Ünlü sanatçı sürpriz yaparak İlker Görgülü ile el ele sahneye çıktı. Âşıklar romantik bir düete imza atıp “Hatıran Yeter” adlı şarkıyı da söylediler.

Aşkını ilan etti

İlker Görgülü, Zara ile sahnede el ele çekilen karesini sosyal medya hesabında paylaşarak bu aşkı herkese ilan etti. Görgülü Instagram’ına yüklediği fotoğrafıyla Zara’ya övgüler yağdırdı.



“Bir gün asil bir kadını tarif etmem için bir soru alsaydım eğer. Kesinlikle onun adı Zara olurdu” diyen Görgülü’nün paylaşımı beğeni rekorları kırdı.