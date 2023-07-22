Zara, Kuruçeşme Açık Hava sahnesini sardı!

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Eski ve yeni şarkılarının yanı sıra Türk müziğine damga vurmuş birçok şarkıya da yer verdiği geniş repertuarıyla sevenlerine tam bir müzik ziyafeti yaşattı. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zara, “Çok güzel bir yaz akşamında Kuruçeşme Açıkhava’dayız. Mutlu ve heyecanlıyım. İple çektiğimiz günlerden birisi…Böyle sahnelere çok ihtiyacımız var.” sözleriyle heyecanını dile getirdi.

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Kendine has yorumu, güçlü sesi ve etkili sahne performansıyla adından söz ettiren Zara, Paraf Kuruçeşme Açık Hava Sahnesi’nde bu sezon sevenleriyle ilk kez bir araya geldi. Dinleyicilerini, “Sanki evime geldim gibi hissettim. Bunu bana hissettiren sizlersiniz. Bu gece aşk gecesi olsun.” sözleriyle selamlayan Zara, muhteşem konserini ‘Vur Gitsin’ şarkısıyla başlattı. Zengin repertuvarıyla Kuruçeşme dinleyicisini mest eden ünlü sanatçı, söylediği türkülerle yüreklere dokundu, hareketli parçalarla sevenlerini yerine oturtmadı. Kendi adıyla özdeşleşmiş parçaların yanı sıra Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses ve Neşet Ertaş gibi duayen isimlerin eserlerine de yer veren ünlü sanatçı, Boğaz manzarası eşliğinde keyfe keyif kattı.

Ünlü sanatçı, Kuruçeşme Açık Hava konserine özel tasarlanan 2 ayrı sahne kostümüyle adeta göz kamaştırdı. Sahneye ilk adımını siyah, beyaz zarif bir elbiseyle atan Zara, ilerleyen dakikalarda giydiği ışıl ışıl kıyafetiyle Kuruçeşme Sahnesi’nde parladı.Zara 2,5 saat süren performansıyla, Boğaz’ın muhteşem manzarasında müzikseverlere unutamayacakları bir müzik ziyafeti yaşattı.