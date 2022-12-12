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Zamansız bir veda... Erdal Uğurlu, 57 yaşında hayatını kaybetti!

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#Erdal Uğurlu#Çıplak Vatandaşlar#Gel Evlenelim Yürü Boşanalım
Zamansız bir veda... Erdal Uğurlu, 57 yaşında hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2022 07:33

Balet ve koreograf Erdal Uğurlu, 57 yaşında hayatını kaybetti. Uğurlu’nun vefatı sanat camiasını yasa boğdu.

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İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde görev alan balet ve koreograf Erdal Uğurlu önceki gün hayatını kaybetti. “Çıplak Vatandaşlar”, “Kırmızı” ve “Gel Evlenelim Yürü Boşanalım!” gibi çok sayıda oyunda rol alan 57 yaşındaki Uğurlu, bir süredir kanserle mücadele ediyordu. Erdal Uğurlu için bugün saat 11.00’de Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Sahnesi’nde tören yapılacak. Sanatçının naaşı, Taksim Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kanlıca Mezarlığı’na defnedilecek.

Zamansız bir veda... Erdal Uğurlu, 57 yaşında hayatını kaybetti

ÇIKTIĞI HER SAHNEDE DEVLEŞİRDİ

Nilgün Belgün: “Türkiye’nin önemli bir baletiydi. Çok üzgünüm.”

* Nejat İşler: “Bazı ruhlar vardır, görmesen bile iyi gelir varlığı.”

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* Suna Yıldızoğlu: “Devlet Balesi’nin efsane dansçısı, arkadaşım Erdal Uğurlu bizden ayrıldı. Seni hiç unutmayacağız Erdal. Huzur içinde yat. ”

* Okan Bayülgen: “Erdal Uğurlu, hayatımız, sanat, diğer her şey. Sen diğer her şeyde öldün, hayatımız, sanat devam ediyor. Ne saçma değil mi?”

* Tolga Tekin: “Muhteşem balet. Babamla annemi tanıştıran Kemal amcamın oğlu. Nurlar içinde uyu.”

* Ayşe Erbulak: “Sahnede hayranlıkla seyrettiğim, insan olarak da çok sevdiğim Erdal Uğurlu artık bambaşka bir alemde bale yapacak.”

* Cem Davran: “Çok erken, çok üzüldüm, böyle çok zor hayat. Nur içinde uyu.”

* Reha Özcan: “Her şey anlamını yitiriyor bazen, sonra bir şeyler yükleyip devam ediyoruz yola. Üzüntümü ifade edecek kelime yok. Yattığın yer incitmesin kardeşim.”

* Ayça Varlıer: “Çıktığı her sahnede devleşen, ışığıyla herkesi kendine hayran bırakan, çok değerli bir baş balet, arkadaş, abi, koreograftı. Bir yıldız daha kaydı.”

* Cansel Elçin: “İyi ki ‘Çıplak Vatandaşlar’ oyununda seni tanımışım. Ne zaman tekrar sahneye çıkacağız diye ara sıra konuşuyorduk. Dünya tatlısı bir insandın.”

* Zafer Algöz: “Dönem arkadaşım, yetenekli kardeşim Erdal Uğurlu veda etti. Çok zamansız oldu Erdal’ım yıktın hepimizi.”

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* Çağla Şıkel: “AKM (Atatürk Kültür Merkezi) yıllarımın sarı fırtınası.”

 

 

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#Erdal Uğurlu#Çıplak Vatandaşlar#Gel Evlenelim Yürü Boşanalım

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