Zafer Algöz'den Seren Serengil'e sert çıkış: Babasının hatırasını yaşatıyorum

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SEREN Serengil’in yakın çevresine 1999 yılında hayatını kaybeden babası Öztürk Serengil’in özdeşleşmiş sözlerini, replik ve esprilerini kullanan Zafer Algöz’e dava açmayı düşündüğünü söylediği iddia edilmişti.

Zafer Algöz’ün 2017 yılında yayımladığı “Haşırt Dı Blekbord” kitabını Öztürk Serengil’in sözünden esinlenerek çıkarması Seren Serengil’in tepkisini çekmişti.

Serengil’in “Babamın anılarını ve yaşadıklarını anlatıp onun esprilerini sürekli anlatıyorlar ve bunun üzerinden para kazanıyorlar. Zafer Algöz, babamın sözünü bile çıkardığı kitaba adına vermiş. Sosyal medya hesaplarından bunları anlatıp bir şekilde para kazanıyorlar.Onun hakkını kimseye yedirmem. Böyle giderse avukatıma talimat verip telif davası açmayı düşünüyorum” dediği öne sürülmüştü.

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DELİ SAÇMASI!



Seren Serengil’in sözlerine Zafer Algöz’den yanıt geldi. Levent’te önceki gün yürürken görüntülenen ünlü oyuncu, Serengil’in ifadelerinin hatırlatılması üzerine sert konuştu.

Serengil’in açıklamalarını “Deli saçması” olarak nitelendiren Zafer Algöz, “Boş işlerle uğraşmıyorum. Deli saçması. Bana teşekkür etmesi lazım. ‘Babamın hatırasını yaşatıyorsun’ demesi lazım. Öztürk abinin iki tane de oğlu var İsveç’te. Onlar bana mesaj yazıyorlar ‘Zafer abi babamızı ne kadar güzel insanlara hatırlattınız’ diye teşekkür ediyorlar. Onun ettiği lafa bak. Saçmalık. Yazmış olduğum kitaplarda Sadri Alışık’tan bahsediyorum. Kemal Sunal’dan bahsediyorum. Onun çocukları neden kalkıp öyle bir şey demiyorlar. İş güç yok, para lazım” diye konuştu