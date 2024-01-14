Zafer Algöz: Cem’in bilet fiyatı normal sinema pahalı

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Algöz, oyunun ön sıra biletlerinin 2 ila 4 bin lira arasında bir fiyatla satışa sunulması hakkında şöyle dedi: “Bu fiyatlar en önse eğer, ben veririm. Cem’e feda olsun. Talep var, insanlar da gülmeye hasret kaldı. Cem o boşluğu dolduran bir isim olduğundan, bu fiyatlar olabilir. Dünyanın her yerinde canlı performanslar, konserler pahalıdır.”

Oyuncu, sinema filmi biletlerinin pahalılığından dert yandı: “Sinema biletleri korkunç pahalı, kimse gidemiyor. Dört kişinin sinemaya gitmesi en az 1500 lira tutuyor. Ancak tiyatrolara karşı talep var, tiyatroya gitmek daha makul.”

Cem Yılmaz’ın abisi Can Yılmaz’la gösteri sahneleyen Zafer Algöz, “Cem Bey’le rekabet etmek nasıl?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Cem’le rekabet edemeyiz, biz ona göre daha genciz. Şov dünyasına yeni girdik. Biz daha mütevazı rakamlarla işi idare ediyoruz.”