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Zafer Algöz: Cem’in bilet fiyatı normal sinema pahalı

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#Zafer Algöz#Cem Yılmaz#Can Yılmaz
Zafer Algöz: Cem’in bilet fiyatı normal sinema pahalı
Behlül AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2024 09:07

Zafer Algöz önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Ünlü oyuncuya yakın arkadaşı Cem Yılmaz’ın şubat ayında başlayacak yeni gösterisinin bilet fiyatları soruldu.

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Algöz, oyunun ön sıra biletlerinin 2 ila 4 bin lira arasında bir fiyatla satışa sunulması hakkında şöyle dedi: “Bu fiyatlar en önse eğer, ben veririm. Cem’e feda olsun. Talep var, insanlar da gülmeye hasret kaldı. Cem o boşluğu dolduran bir isim olduğundan, bu fiyatlar olabilir. Dünyanın her yerinde canlı performanslar, konserler pahalıdır.”

Oyuncu, sinema filmi biletlerinin pahalılığından dert yandı: “Sinema biletleri korkunç pahalı, kimse gidemiyor. Dört kişinin sinemaya gitmesi en az 1500 lira tutuyor. Ancak tiyatrolara karşı talep var, tiyatroya gitmek daha makul.”

Zafer Algöz: Cem’in bilet fiyatı normal sinema pahalı

Cem Yılmaz’ın abisi Can Yılmaz’la gösteri sahneleyen Zafer Algöz, “Cem Bey’le rekabet etmek nasıl?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Cem’le rekabet edemeyiz, biz ona göre daha genciz. Şov dünyasına yeni girdik. Biz daha mütevazı rakamlarla işi idare ediyoruz.”

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#Zafer Algöz#Cem Yılmaz#Can Yılmaz

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