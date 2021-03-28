Yumurcak kimdir? Yumurcak karakterine hayat veren İlker İnanoğlu hakkında bilgiler
Yumurcak karakteri ile tanınan ve ilerleyen yaşlarında farklı projelerde de rol alan İlker İnanoğlu, belirli periyodlarla ekrana gelen film projeleri dolayısıyla gündemde yer alıyor. Peki, Yumurcak karakterini canlandıran İlker İnanoğlu kimdir? İşte, İlker İnanoğlu hakkında detaylı bilgiler
Yumurcak karakterini canlandıran İlker İnanoğlu, pek çok vatandaşın araştırdığı isim olmaya devam ediyor. İlker İnanoğlu 20 Ağustos 1965 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Türker İnanoğlu ve oyuncu Filiz Akın çiftinin oğludur.
YUMURCAK KARAKTERİNE HAYAT VERDİ
Sinemadaki ilk önemli rolünü Türker İnanoğlu’nun "Yumurcak" filminde oynadı. İlker İnanoğlu konuşmaya ve yürümeye başladığında soluğu stüdyolarda aldı. Namı yumurcaktır. İlker İnanoğlu, Türk Sinemasında önemli bir çığır açmıştır. Daha önceki yıllarda Zeynep Değirmencioğlu ve Parla Şenol gibi kız yıldızların olduğu filmler büyük bir etki toplamıştır. İnanoğlu'nun Yumurcak filmi de Türk sinemasına iyi bir erkek çocuk oyuncu kazandırmıştır.
YER ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER
- Bir Deniz Hikâyesi - 2015 - Yönetmen
- Hayat Yolunda - 2014-2015
- Bu Son Olsun
- Güzel Çirkin Yapımcı 2013
- Alev Alev 2012-2013
- Hayda Bre
- Doktorlar 2010-2011
- Arka Sokaklar 2007-2010 (44-172 bölüm) 2011(210-214 bölüm) 2015(358-376 bölüm) 2018-günümüz(493- bölüm)
- Üç Tatlı Cadı
- Babam Çok Değişti Anne
- Son Yüzleşme
- Kurşun Asker (Aynı zamanda bu filmde yönetmenlik, yapımcılık ve senaryo yazarlığı yapmıştır)
- Anne Babamla Evlensene
- Yeşil Işık
- Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni
- Küçük Şahit
- Le Ricain
- Yumurcak Belalı Tatil
- Yumurcak / Veda
- Yumurcak Küçük Kovboy
- Yumurcak Küçük Şahit
- Yumurcağın Tatlı Rüyaları
- Yumurcak Köprüaltı Çocuğu
- Yumurcak