Yumurcak kimdir? Yumurcak karakterine hayat veren İlker İnanoğlu hakkında bilgiler

Yumurcak karakterini canlandıran İlker İnanoğlu, pek çok vatandaşın araştırdığı isim olmaya devam ediyor. İlker İnanoğlu 20 Ağustos 1965 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Türker İnanoğlu ve oyuncu Filiz Akın çiftinin oğludur.

YUMURCAK KARAKTERİNE HAYAT VERDİ

Sinemadaki ilk önemli rolünü Türker İnanoğlu’nun "Yumurcak" filminde oynadı. İlker İnanoğlu konuşmaya ve yürümeye başladığında soluğu stüdyolarda aldı. Namı yumurcaktır. İlker İnanoğlu, Türk Sinemasında önemli bir çığır açmıştır. Daha önceki yıllarda Zeynep Değirmencioğlu ve Parla Şenol gibi kız yıldızların olduğu filmler büyük bir etki toplamıştır. İnanoğlu'nun Yumurcak filmi de Türk sinemasına iyi bir erkek çocuk oyuncu kazandırmıştır.

YER ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

Bir Deniz Hikâyesi - 2015 - Yönetmen

Hayat Yolunda - 2014-2015

Bu Son Olsun

Güzel Çirkin Yapımcı 2013

Alev Alev 2012-2013

Hayda Bre

Doktorlar 2010-2011

Arka Sokaklar 2007-2010 (44-172 bölüm) 2011(210-214 bölüm) 2015(358-376 bölüm) 2018-günümüz(493- bölüm)

Üç Tatlı Cadı

Babam Çok Değişti Anne

Son Yüzleşme

Kurşun Asker (Aynı zamanda bu filmde yönetmenlik, yapımcılık ve senaryo yazarlığı yapmıştır)

Anne Babamla Evlensene

Yeşil Işık

Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni

Küçük Şahit

Le Ricain

Yumurcak Belalı Tatil

Yumurcak / Veda

Yumurcak Küçük Kovboy

Yumurcak Küçük Şahit

Yumurcağın Tatlı Rüyaları

Yumurcak Köprüaltı Çocuğu

Yumurcak

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