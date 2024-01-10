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Yüksel Uzel’e son kez veda... Eski eşi de cenazedeydi

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#Yüksel Uzel#Arzu Uzel#Cenaze Töreni
Yüksel Uzel’e son kez veda... Eski eşi de cenazedeydi
Behlül AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2024 07:56

TÜRK sanat müziğinin önemli ismi Yüksel Uzel, yaşamını sürdürdüğü Güney Afrika’nın Johannesburg şehrinde pazar günü hayatını kaybetti.

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Uzun süredir kanserle mücadele eden 74 yaşındaki sanatçının cenazesi defnedilmek üzere İstanbul’a getirildi.

Uzel’in naaşı dün Yeniköy Merkez Camisi’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığı’na defnedildi.

Yüksel Uzel’e son kez veda... Eski eşi de cenazedeydi

Arzu Uzel

Eski İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu, Demet Akbağ, Safiye Soyman, Seren Serengil, Sedef İybar sanatçıyı son yolculuğuna uğurladı.

Yüksel Uzel’e son kez veda... Eski eşi de cenazedeydi

Ali Uzel de eski eşini son yolcuğuna uğurladı.

Yüksel Uzel’in kızı Arzu Uzel ve torunu Nur Kemal Mahruki, taziyeleri kabul etti.

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Yüksel Uzel’e son kez veda... Eski eşi de cenazedeydi

Demet Akbağ - Sedef İybar

Arzu Uzel, “Annem sanatında en iyi yere geldi. 25 senedir sahneye çıkmayan birisinin hâlâ hatırlanması benim için gurur verici. 13 aydır akciğer kanseri tedavisi görüyordu. Huzur içinde, benim kollarımda son nefesini verdi” dedi. 

Yüksel Uzel’e son kez veda... Eski eşi de cenazedeydi

Safiye Soyman

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#Yüksel Uzel#Arzu Uzel#Cenaze Töreni

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