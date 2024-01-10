Yüksel Uzel’e son kez veda... Eski eşi de cenazedeydi

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Uzun süredir kanserle mücadele eden 74 yaşındaki sanatçının cenazesi defnedilmek üzere İstanbul’a getirildi.

Uzel’in naaşı dün Yeniköy Merkez Camisi’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığı’na defnedildi.

Eski İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu, Demet Akbağ, Safiye Soyman, Seren Serengil, Sedef İybar sanatçıyı son yolculuğuna uğurladı.

Yüksel Uzel’in kızı Arzu Uzel ve torunu Nur Kemal Mahruki, taziyeleri kabul etti.

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Arzu Uzel, “Annem sanatında en iyi yere geldi. 25 senedir sahneye çıkmayan birisinin hâlâ hatırlanması benim için gurur verici. 13 aydır akciğer kanseri tedavisi görüyordu. Huzur içinde, benim kollarımda son nefesini verdi” dedi.