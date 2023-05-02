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Yönetmen senarist Duygu Sağıroğlu son yolculuğuna uğurlandı

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#Duygu Sağıroğlu#Levent Camii#Salih Kalyon
Yönetmen senarist Duygu Sağıroğlu son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2023 16:13

90 yaşında hayatını kaybeden yönetmen Duygu Sağıroğlu, Levent Camii'nden düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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Türk sinemasının yönetmenlerinden 90 yaşında hayatını kaybeden Duygu Sağıroğlu son yolculuğuna uğurlandı. Beşiktaş Levent Camii’nde düzenlenen cenaze töreninde Sağıroğlu'nun ailesi taziyeleri kabul etti. Törene oyuncu Salih Kalyon, Haldun Dormen, Halil Ergün ve Sağıroğlu'nun sevenleri katıldı. Öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Duygu Sağıroğlu, defnedilmek üzere Feriköy Mezarlığı'na götürüldü.

Yönetmen senarist Duygu Sağıroğlu son yolculuğuna uğurlandı


"ÇOK DEĞERLİ BİR ADAMDI, ONU ÇOK ARIYORUM"

Oyuncu Haldun Dormen, "Duygu benim için çok önemli bir insandır çünkü ilk çalışmalarımızı Amerika'dan döndüğüm zaman onunla birlikte yaptık. Hatta Cep Tiyatrosu'nu beraber kurduk. Benim için Cep Tiyatrosu çok önemlidir. Sanat hayatımın en önemli yeri diyebilirim. Çok değerli bir adamdı" dedi.

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Yönetmen senarist Duygu Sağıroğlu son yolculuğuna uğurlandı


"TÜRK SİNEMASINA YÜZLERCE TALEBE YETİŞTİRDİ"

Birlikte çalıştıklarını ifade eden oyuncu Salih Kalyon ise, "Duygu Sağıroğlu arkasından o kadar çok söylenecek şey var ki. Tiyatro babası, sinema da dekor deyince o akla gelir. Ne söylenebilir ki; Duygu, duygu dolu anılar bırakarak, aramızdan ayrıldı. Çok değerli bir abimizdi, Türk sinemasına yüzlerce talebe yetiştirdi. Çok büyük emekleri oldu. Uğurlar olsun" diye konuştu.

Yönetmen senarist Duygu Sağıroğlu son yolculuğuna uğurlandı

 

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#Duygu Sağıroğlu#Levent Camii#Salih Kalyon

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