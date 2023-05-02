Yönetmen senarist Duygu Sağıroğlu son yolculuğuna uğurlandı

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Türk sinemasının yönetmenlerinden 90 yaşında hayatını kaybeden Duygu Sağıroğlu son yolculuğuna uğurlandı. Beşiktaş Levent Camii’nde düzenlenen cenaze töreninde Sağıroğlu'nun ailesi taziyeleri kabul etti. Törene oyuncu Salih Kalyon, Haldun Dormen, Halil Ergün ve Sağıroğlu'nun sevenleri katıldı. Öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Duygu Sağıroğlu, defnedilmek üzere Feriköy Mezarlığı'na götürüldü.

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Oyuncu Haldun Dormen, "Duygu benim için çok önemli bir insandır çünkü ilk çalışmalarımızı Amerika'dan döndüğüm zaman onunla birlikte yaptık. Hatta Cep Tiyatrosu'nu beraber kurduk. Benim için Cep Tiyatrosu çok önemlidir. Sanat hayatımın en önemli yeri diyebilirim. Çok değerli bir adamdı" dedi.