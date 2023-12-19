Yılmaz Adam Bayraktar: Yüzbaşı John G. Bennett ile şahsen tanışmak istemezdim

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Genç oyuncu filmde, Mustafa Kemal’in Samsun’a yolculuğu için vize veren, işgal gücü askeri Yüzbaşı John G. Bennett karakterini canlandırdı.

Bu rol için seçmelere katılan Bayraktar, Yüzbaşı Bennett karakterini şu sözlerle anlattı:

“Canlandırdığım Bennet karakteri çok enteresan bir karakter, ben onunla şahsen tanışmak istemezdim. Kendisi aslında filozof, matematikçi, yazar. 1918 Fransa’da bir motor kazası geçiriyor ve bir süre komada kalıyor. Kazadan 1 ay sonra İngiltere’den Türkiye’ye gönderiliyor. Türkçe’ye çok da hâkim. Filmin seçmeleri sürecinde önüme gelen karakter tanıtımı dosyasında fotoğrafını gördüğümde de benim gençlik yıllarıma çok benzediğini gördüm, bu rolü alacağım dedim ve aldım.” Yönetmen koltuğunda Abdullah Oğuz’un oturduğu ‘Zaferin Rengi’ 16 Şubat’ta vizyonda.