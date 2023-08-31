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Yıllarca annesine bebek gibi baktı! Ünlü oyuncunun acı günü...

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#Suzan Esen#Mehmet Esen#Burgazada
Yıllarca annesine bebek gibi baktı Ünlü oyuncunun acı günü...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2023 08:55

Oyuncu Mehmet Esen annesi Suzan Esen'in vefatıyla yasa boğuldu.

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Uzun zamandır sağlık sorunlarıyla mücadele eden oyuncu Mehmet Esen'in annesi Suzan Esen hayatını kaybetti. 

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Esen, 'Canım annemi bugün 30 Ağustos’ta kaybettik. 1 Eylül Cuma günü Burgazada’da toprağa vereceğiz.' mesajını paylaştı.

Yıllarca annesine bebek gibi baktı Ünlü oyuncunun acı günü...

ANNESİNE YILLARCA BAKTI

2021 yılında kolu kırılan Suzan Esen yaşa bağlı sağlık sorunları nedeniyle yatağa mahkum kalmıştı.

O günden sonra annesinin yanından ayrılmayan Mehmet Esen, sosyal medya hesabından takipçilerini de bilgilendirmeye başlamıştı.

Yıllarca annesine bebek gibi baktı Ünlü oyuncunun acı günü...

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Özel hayatlarına dair paylaşımlar yapan oyuncu, 'Annem yaklaşık beş haftadır, kolunu kırdıktan sonra yatağa bağımlı oldu. Bir ay bakıcı yatakta baktı. Şimdi iyi bir bakıcı bulana kadar görevi ben üstlendim. Birbirimize söz verdik yeniden ayağa kalkacak, yılmayacağız. Küçükken annem bizi yıkadıktan sonra abimle büyüklerimizin ellerini öperdik. Bugün annemi yıkadım. Başını kurularken birden tutup benim elimi öptü. Nasıl karmakarışık bir duygu, anlatamam. Zaman böyle oyunlar oynuyor bize.' ifadelerini kullanmıştı.

 

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#Suzan Esen#Mehmet Esen#Burgazada

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