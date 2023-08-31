Yıllarca annesine bebek gibi baktı! Ünlü oyuncunun acı günü...

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Uzun zamandır sağlık sorunlarıyla mücadele eden oyuncu Mehmet Esen'in annesi Suzan Esen hayatını kaybetti.

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Esen, 'Canım annemi bugün 30 Ağustos’ta kaybettik. 1 Eylül Cuma günü Burgazada’da toprağa vereceğiz.' mesajını paylaştı.

ANNESİNE YILLARCA BAKTI

2021 yılında kolu kırılan Suzan Esen yaşa bağlı sağlık sorunları nedeniyle yatağa mahkum kalmıştı.

O günden sonra annesinin yanından ayrılmayan Mehmet Esen, sosyal medya hesabından takipçilerini de bilgilendirmeye başlamıştı.

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Özel hayatlarına dair paylaşımlar yapan oyuncu, 'Annem yaklaşık beş haftadır, kolunu kırdıktan sonra yatağa bağımlı oldu. Bir ay bakıcı yatakta baktı. Şimdi iyi bir bakıcı bulana kadar görevi ben üstlendim. Birbirimize söz verdik yeniden ayağa kalkacak, yılmayacağız. Küçükken annem bizi yıkadıktan sonra abimle büyüklerimizin ellerini öperdik. Bugün annemi yıkadım. Başını kurularken birden tutup benim elimi öptü. Nasıl karmakarışık bir duygu, anlatamam. Zaman böyle oyunlar oynuyor bize.' ifadelerini kullanmıştı.