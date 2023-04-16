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Yıllar sonra buluştular

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#Şebnem Schaefer#Arda Kural#LİSE Defteri
Yıllar sonra buluştular
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2023 11:50

“LİSE Defteri” dizisinde Aylin ile Ediz’i, “Emret Komutanım”da Alev Hemşire ile Posta Ferit’i oynayan Şebnem Schaefer ve Arda Kural yıllar sonra TikTok’ta buluştu.

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 Schaefer, 43 yaşına giren Kural’ın önceki gün TikTok üzerinden yaptığı yayına sürpriz yaparak katıldı. Canlı yayındaki sohbeti binlerce kişi izledi.

Yıllar sonra buluştular

 
1 yıllık aşkıyla nikâh masasında
ŞARKICI Murat Başaran, 1 yıldır beraber olduğu Ayten Öztürk’le evlendi. Çift, dün Beşiktaş Evlendirme Dairesi’nde nikâh defterine imza attı.

Yıllar sonra buluştular

Başaran ve Öztürk’ün nikâh şahitliklerini Ahmet Selçuk İlkan, Ömür Gedik ve Polat Yağcı yaptı. Behlül AYDIN

Bizim kuşakçok acı çekti
HÜLYA Koçyiğit, pazar günleri TRT 2’de yayınlanan “Film Gibi Hayatlar” programının yeni bölümünde usta oyuncu İzzet Günay’ı konuk etti.
Yıllar sonra buluştular

Yeşilçam yılları hakkında konuşan Günay, “Bizim kuşak çok acılar çekti, yine de anlatırken hep pembe günler diye anlatıyoruz. Fazla şikâyetimiz yok ama yokluktan gelen bir kuşağız” dedi. Genç neslin yeni bir dünya peşinde olduğunu söyleyen sanatçı, “Yeni nesil bizim neler geçirdiğimizi bilmiyor. Onlar yeni bir dünyanın peşindeler. Kendilerine yeni bir dünya kuruyorlar, inşallah o dünyaya hazırlardır” diye konuştu. İzzet Günay, yeni sinemacıları şanslı bulduğunu da dile getirdi: “Bizim yaptığımız sinemaya borçlular. ‘Size çok şey borçluyuz’ diyerek de bunu ifade ediyorlar. Bu benim hoşuma gidiyor. Ben çok şanslı buluyorum onları. Sinemaya asılsınlar, meslek edinsinler ama kendilerini geliştirmek için de çaba sarf etsinler.”

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Kız çocukları için sahnede

AN Taşçı, “Söz & Müzik: Tan Taşçı” adlı konser serisine yeniden başladı. Şarkıcı önceki akşam Harbiye Açıkhava’da sahneye çıktı.

Yıllar sonra buluştular

Tüm geliri deprem bölgesindeki kız çocuklarının eğitimi için “Büyüt Hayallerini” projesine bağışlanacak olan konserin biletleri, satışa çıkar çıkmaz 48 saat içinde tükendi. Tan Taşçı gösterdikleri hassasiyet için seyircilerine teşekkür etti. Konserinin açılışını yeni single’ı “Tutunamıyorum” ile yapan Taşçı, 2.5 saat kaldığı sahnede en sevilen şarkılarını seslendirdi. 

Avrupa’da 3 konser

YAKINDA çıkaracağı yeni şarkısı için çalışmalarına devam eden Zara, bir yandan da Avrupa konserlerine hazırlanıyor.
Yıllar sonra buluştular

Şarkıcı, Almanya ve Belçika’da üç konser verecek. Almanya konseri 19 Mayıs’ta, Köln şehrindeki Tanzbrunnen Köln adlı mekânda gerçekleşecek. Sanatçı, Belçika’da ise 20 Mayıs’ta The Max Heusden Zolder’da, 21 Mayıs’ta da De Bijloke Gent’te hayranlarıyla buluşacak. 

“100 Yılda Yüz Akıyla”

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POP müziğin duayen ismi Erol Evgin, “100 Yılda Yüz Akıyla” adlı turnesine geçen akşam İstanbul TİM Show Center’da verdiği konserle başladı.

Yıllar sonra buluştular

Sanatçı, konserinin açılışını Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılına özel bestelediği “100 Yılda Yüz Akıyla” marşıyla yaptı. Evgin, Kurtuluş Savaşı’ndan Cumhuriyet’in ilanına uzanan tarihi yolculuğu şarkılar, türküler, anekdotlar ve barkovizyon görselleri eşliğinde hazırladığı duygusal bir şovla sundu. İstanbullular, sanatçıyı ellerinde Türk bayraklarıyla izledi. Konsere gelenler arasında iş ve sanat dünyasından ünlü isimler de vardı. Erol Evgin turneye Ankara, Adana, İzmir ve Antalya’da vereceği konserlerle devam edecek. İlk beş konserden elde edilecek gelir, depremden etkilenen 11 şehirdeki öğrencilerin eğitimi için bağışlanacak.

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#Şebnem Schaefer#Arda Kural#LİSE Defteri

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