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Yıllar sonra bir araya geldiler... 'Bu tablo ben ve kardeşim için çok değerli'

Güncelleme Tarihi:

#Hamdi Alkan#Canan Hoşgör#Zeynep Alkan
Yıllar sonra bir araya geldiler... Bu tablo ben ve kardeşim için çok değerli
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2023 10:37

Hamdi Alkan yıllar önce boşandığı çocuklarının annesi Canan Hoşgör ile bir araya geldi. Sürpriz buluşmadan fotoğrafları çiftin kızları Zeynep Alkan paylaştı.

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Zeynep Alkan babası Hamdi Alkan, annesi Canan Hoşgör ve kardeşi Ayşe’yle olan karesini sosyal medya hesabından ,’ Yıllar sonra dördümüz bir araya geldik. Bu tablo ben ve kardeşim için çok değerli. İyi ki varsınız ailem’ notuyla paylaştı.

Yıllar sonra bir araya geldiler... Bu tablo ben ve kardeşim için çok değerli

Hamdi Alkan ile eski eşi Canan Hoşgör 1999’ yılında boşandı. 2006 yılında evliliklerine ikinci şans veren çift daha sonra 2012 yılında anlaşmalı olarak ayrılık kararı aldı.

Çiftin birlikteliğinden Zeynep Alkan ve Ayşe Alkan adında iki kızı var.

Yıllar sonra bir araya geldiler... Bu tablo ben ve kardeşim için çok değerli

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Hamdi Alkan, 2014 yılında oyuncu-şarkıcı Selen Görgüzel’le Roma’da nikah masasına oturmuş, çift 8 yıl sonra anlaşmalı olarak boşanmıştı.

BİR ZAMANLAR EVLİYDİLER...

Genellikle insanlar bir kez evlenir ve bunun ömür boyu sürmesini diler. Ama herkes için özellikle gösteri dünyasının ünlüleri için durum pek de öyle olmaz. Binbir umutla başlayan evlilikler kısa sürede sona erer. Sonra bir yenisi başlar. İşte gösteri dünyasının ünlüleri ve bir zamanlar evli oldukları 'eski' eşleri. ( Foto: Hürriyet Arşiv)

Yıllar sonra bir araya geldiler... Bu tablo ben ve kardeşim için çok değerli

1973 balayı... Kalbimizdeki yerin sabittir değişmez

Nazan Öncel 1973-1985 yılları arasında evli kaldığı eski eşi Salih Öncel'i vefatının altıncı yılında andı. Sosyal medya hesabından duygularını dile getiren ünlü şarkıcı; 'Kalbimizdeki yerin sabittir değişmez. Gittiğin yer umarım neşelidir... Rahat uyu kıymetim.' mesajını paylaştı.

Şarkıcı ve söz yazarı Nazan Öncel, 18 yaşında Salih Öncel ile nikah masasına oturmuştu. Serkan adını verdikleri bir oğulları olan çift 12 yıl sonra anlaşmalı olarak boşanmıştı.

Yıllar sonra bir araya geldiler... Bu tablo ben ve kardeşim için çok değerli

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Nazan Öncel ayrılığa rağmen eski eşinin soyadını kullanmayı sürdürmüştü.  Salih Öncel 2017 yılında vefat etti.

18 Mayıs 2017'de hayata gözlerini yuman Salih Öncel'i vefatının altıncı yılında eski eşi Nazan Öncel andı.

Yıllar sonra bir araya geldiler... Bu tablo ben ve kardeşim için çok değerli

Sosyal medya hesabından duygularını dile getiren ünlü şarkıcı paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü; "Her neredeysen bin sevgi, bin selam olsun. Kalbimizdeki yerin sabittir değişmez. Gittiğin yer umarım neşelidir, bu kadar acılı, bu kadar kederli değildir. Rahat uyu kıymetim. 1973 Kuşadası, balayı..."

MELEK BAYKAL - ZAFER ERGİN

Esra Oflaz Güvenkaya’nın “Senin Mucizen” programına konuk olan Melek Baykal, özel hayatına dair bir itirafta bulundu...

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Yıllar sonra bir araya geldiler... Bu tablo ben ve kardeşim için çok değerli

“Zafer (Ergin) ile birbirimize çok âşık olduk ve evlendik. Aramızda yaş farkı vardı ama sevda olunca yaş farkı önemsenmiyor. Ben 19 yaşındaydım. Zafer ile evliyken çocuk sahibi olmayı istedim ama o istemedi. Zaten evliliği yürütemedik, belki zamanlamamız yanlıştı.”

MEHMET ALİ ERBİL

Şovmen Mehmet Ali Erbil, ilk evliliğini Muhsine Kamiloğlu ile yaptı. Çiftin bu evlilikten Sezin isminde bir kızları oldu ancak mutluluk kısa sürdü. 

Yıllar sonra bir araya geldiler... Bu tablo ben ve kardeşim için çok değerli

SEDA SAYAN 

Geçtiğimiz aylarda Çağlar Ökten ile nikah masasına oturan Seda Sayan, ilk evliliğini Rıdvan Kılıç ile yaptı.

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Yıllar sonra bir araya geldiler... Bu tablo ben ve kardeşim için çok değerli

YELİZ YEŞİLMEN

Yeliz Yeşilmen'in ilk eşi bir gurbetçi gençti. Aşkı uğruna Almanya'ya taşınan Yeşilmen'in bu evliliği sadece 1 yıl sürdü.

Yıllar sonra bir araya geldiler... Bu tablo ben ve kardeşim için çok değerli

YEŞİM SALKIM 

Yeşim Salkım ilk evliliğini 19 yaşındayken Mustafa İmre ile yaptı. Salkım ondan sonra 4 kez daha evlendi.

Yıllar sonra bir araya geldiler... Bu tablo ben ve kardeşim için çok değerli

PAMELA SPENCE - BURAK SERGEN

 Pamela Spence konuk olduğu radyo programında ilk evliliğini anlattı:

"19 yaşında Burak Sergen ile kısa süren bir izdivaç yaşadım. Sonra da evliliği hiç düşünmedim. Ben aşk kadınıyım"

Yıllar sonra bir araya geldiler... Bu tablo ben ve kardeşim için çok değerli

DENİZ SEKİ

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Deniz Seki ve 1991'de evlendiği Turhan Başaranoğlu...

Yıllar sonra bir araya geldiler... Bu tablo ben ve kardeşim için çok değerli

HÜLYA AVŞAR

Hülya Avşar şöhret olmadan önce Mehmet Tecirli ile nikah masasına oturdu. Evlilik kısa sürede bitti.

Yıllar sonra bir araya geldiler... Bu tablo ben ve kardeşim için çok değerli

SEZEN AKSU

Sezen Aksu 10 Temmuz 1981'de oğlu Mithat Can'ın babası Sinan Özer ile evlenmişti. Ancak Özer ve Aksu'nun evliliği uzun sürmedi.

Yıllar sonra bir araya geldiler... Bu tablo ben ve kardeşim için çok değerli

AYKUT GÜREL - SEDEN KUTLUBAY

Müziğin iki güçlü ismi Seden Kutlubay ve Aykut Gürel 26 Haziran 1989'da nikah masasına oturmuştu... Çift boşandı.

Yıllar sonra bir araya geldiler... Bu tablo ben ve kardeşim için çok değerli

SAFİYE SOYMAN

Safiye Soyman, Ziya Akaröz ile evlenirken henüz 13 yaşındaydı.

Yıllar sonra bir araya geldiler... Bu tablo ben ve kardeşim için çok değerli

NEBAHAT ÇEHRE - YILMAZ GÜNEY

Oyuncu Nebahat Çehre kendisi gibi oyuncu olan Yılmaz Güney ile 30 Ocak 1967'de nikah masasına oturdu. Bu fotoğraf Yılmaz Güney'in nikah defterini imzaladığı sırada çekildi.

Yıllar sonra bir araya geldiler... Bu tablo ben ve kardeşim için çok değerli

MÜJDE AR

Oyuncu Müjde Ar, ilk evliliğini dönemin ünlü yönetmenlerinden Samim Değer ile yaptı. İşte o günlere ait bir kare...

Yıllar sonra bir araya geldiler... Bu tablo ben ve kardeşim için çok değerli

MUAZZEZ ERSOY

Muazzez Ersoy adı henüz Hatice Yıldız Levent olduğu dönemde ilk evliliğini yaptı. O sırada sadece 16 yaşındaydı.

Yıllar sonra bir araya geldiler... Bu tablo ben ve kardeşim için çok değerli

 

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#Hamdi Alkan#Canan Hoşgör#Zeynep Alkan

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