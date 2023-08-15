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Yıldız Tilbe Kuruçeşme'de fırtına gibi esti

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#Yıldız Tilbe#Kuruçeşme#Demirören Medya Grubu
Yıldız Tilbe Kuruçeşmede fırtına gibi esti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2023 08:17

YILDIZ Tilbe, Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda, Poll Production by Polat Yağcı organizasyonuyla gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında ikinci konserini verdi.

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Önceki akşam sahneye çıkan sanatçıya ilgi büyük oldu. Biletleri günler öncesinden tükenen konserine “Delikanlım” ile başlayan sanatçı, “El Adamı”, “Kandıramazsın Beni” gibi hit şarkılarının yanında türküler de söyledi.

Yıldız Tilbe şarkılarını seslendirdiği sırada binlerce hayranının önünde bir anda peruğunu çıkardı. Kısacık saçlarını gösteren ünlü sanatçı, hayranları tarafından alkış yağmuruna tutuldu.

Konseri izlemeye gelenler arasında Mehmet Ali Erbil de vardı. Yıldız Tilbe, 2.5 saat süren performansıyla sevenlerine keyifli bir akşam yaşattı.

Yıldız Tilbe Kuruçeşmede fırtına gibi esti

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#Yıldız Tilbe#Kuruçeşme#Demirören Medya Grubu

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