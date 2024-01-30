Yiğit Özşener'in Atatürk makyajı 6 hafta sürdü

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Tarihin en şanlı futbol zaferlerinden biri olarak gösterilen, Fenerbahçe’nin General Harington Kupası’nı kazandığı maçı beyazperdeye taşıyacak ‘Zaferin Rengi’ filminde Mustafa Kemal Atatürk’e usta oyuncu Yiğit Özşener hayat verdi.

Mustafa Kemal Paşa’yı canlandıran Yiğit Özşener’in makyajını İran asıllı ünlü özel efekt makyaj tasarımcısı Babak Eskandari uyguladı. Ünlü oyuncu makyaj çalışmaları için İran’ın başkenti Tahran’a gitti.

Heykeltıraşlık tekniğiyle kalıp çıkarma, silikon ve protez parçalarla kalıbı oluşturma, boyama, aksesuvarların hazırlanması gibi süreçleri kapsayan makyajın hazırlık aşaması 6 hafta sürerken, makyajın sanatçıya uygulama işlemi ise beş saatte tamamlandı.

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YİĞİT ÖZŞENER’İN SABRINDAN ÇOK ETKİLENDİM

Ödüllü uluslararası projelerde de yer alan Eskandari, “Atatürk makyajının hazırlık sürecinde ciddi bir araştırma yaptığını, Atatürk’ün özellikle güçlü karakterinden, iradesinden ve giyimine verdiği özenden etkilendiğini; bu güçlü karakteri yansıtacak ifadeyi doğru bir biçimde aktarabilmek için büyük çaba sarf ettiğini söyledi.

Yiğit Özşener’le uyumla çalıştıklarını belirten Eskandari oyuncunun sabrından ve disiplininden çok etkilendiğini de belirtti.

KOSTÜMLER, GERÇEĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANDI

Filmde kullanılan kostümler de, askeri kostüm danışmanlarının denetiminde gerçeğe uygun olarak hazırlandı. Kıyafetler için Ferruh Karakaşlı ile çalışıldı.

Kalıp, kesim, materyal seçimi, renk tonu gibi detaylar büyük bir hassasiyetle, orijinalleriyle birebir örtüşecek şekilde hazırlandı. Yönetmen koltuğunda Abdullah Oğuz’un oturduğu ‘Zaferin Rengi’ 16 Şubat’ta vizyona girecek. Filmde Kubilay Aka, Gülper Özdemir, Nejat İşler ve Timuçin Esen de rol alıyor.