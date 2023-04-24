Haberin Devamı

YILDIZ Tilbe, Kıbrıs Lord’s Palace Hotel’de sahne aldı. Program öncesi soruları yanıtlayan şarkıcı, “Saçlarım peruk. Kısacık kestim. Kendimi böyle daha iyi hissediyorum” dedi.



Haberin Devamı

Tilbe, kadınların güzellik merkezinde saatlerce vakit geçirdiğinin söylenmesi üzerine “Ben yeterince güzelim” karşılığını verdi.Behlül AYDINİREM Derici bayramda Kıbrıs’ta konser verdi. Viva Casino’da hayranlarıyla buluşan ünlü popçu Tolga Çam imzalı kıyafetiyle sahneye çıktı.Derici konserden kareleri Instagram hesabında takipçileriyle de paylaştı. SILA bayramın ikinci günü ilk kez Günay’da sahneye çıktı. İlk kez bir gazino sahnesinde konser veren Sıla’yı izleyenler arasında Orhan Gencebay da vardı.Sıla, Gencebay’ın “Batsın Bu Dünya” şarkısını söyleyerek büyük beğeni topladı.GÜLŞEN bayramın ikinci günü Kıbrıs Merit Royal Diamond’da konser verdi. “Lolipop” şarkısıyla konserin açılışını yapan ünlü popçu, Züleyha Kuru imzalı gümüş rengi kıyafetiyle ışıldadı.Gece boyunca en sevilen şarkılarını seslendiren Gülşen hayranlarına “Hepinizin bayramı kutlu olsun” diye seslendi.

Candan rüzgârı

CANDAN Erçetin, önceki gün Titanic Luxury Collection Bodrum’da sahneye çıktı. Deprem dolayısıyla uzun bir sürenin ardından ilk kez sahneye çıkan sanatçı, kendisini dinlemeye gelenlere müzik ziyafeti yaşattı.



Geçmişten günümüze dillere pelesenk olan birçok şarkısını seslendiren Erçetin’i dinlemeye gelenler arasında Ragıp Savaş, Yağmur Tanrısevsin ve Dilay Korkmaz da vardı. Sayit DURMAZ