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Yeterince güzelim!

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#Yıldız Tilbe#SILA#CANDAN Erçetin
Yeterince güzelim
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2023 09:52

Bayram tatili ünlü isimlerin konserleriyle renklendi. Gülşen, Yıldız Tilbe ve İrem Derici Kıbrıs’ta hayranlarıyla buluştu. Sıla İstanbul’da konser verirken Candan Erçetin Bodrum’da sahneye çıktı.

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YILDIZ Tilbe, Kıbrıs Lord’s Palace Hotel’de sahne aldı. Program öncesi soruları yanıtlayan şarkıcı, “Saçlarım peruk. Kısacık kestim. Kendimi böyle daha iyi hissediyorum” dedi.

Yeterince güzelim

Tilbe, kadınların güzellik merkezinde saatlerce vakit geçirdiğinin söylenmesi üzerine “Ben yeterince güzelim” karşılığını verdi.Behlül AYDIN

Kıbrıs’ta şov
İREM Derici bayramda Kıbrıs’ta konser verdi. Viva Casino’da hayranlarıyla buluşan ünlü popçu Tolga Çam imzalı kıyafetiyle sahneye çıktı.
Yeterince güzelim

Derici konserden kareleri Instagram hesabında takipçileriyle de paylaştı.

İlk kez gazinoda
SILA bayramın ikinci günü ilk kez Günay’da sahneye çıktı. İlk kez bir gazino sahnesinde konser veren Sıla’yı izleyenler arasında Orhan Gencebay da vardı.
Yeterince güzelim

Sıla, Gencebay’ın “Batsın Bu Dünya” şarkısını söyleyerek büyük beğeni topladı.

Sahnede Gülşen ışıltısı
GÜLŞEN bayramın ikinci günü Kıbrıs Merit Royal Diamond’da konser verdi. “Lolipop” şarkısıyla konserin açılışını yapan ünlü popçu, Züleyha Kuru imzalı gümüş rengi kıyafetiyle ışıldadı.
Yeterince güzelim

Gece boyunca en sevilen şarkılarını seslendiren Gülşen hayranlarına “Hepinizin bayramı kutlu olsun” diye seslendi.

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Candan rüzgârı
CANDAN Erçetin, önceki gün Titanic Luxury Collection Bodrum’da sahneye çıktı. Deprem dolayısıyla uzun bir sürenin ardından ilk kez sahneye çıkan sanatçı, kendisini dinlemeye gelenlere müzik ziyafeti yaşattı.

Yeterince güzelim

Geçmişten günümüze dillere pelesenk olan birçok şarkısını seslendiren Erçetin’i dinlemeye gelenler arasında Ragıp Savaş, Yağmur Tanrısevsin ve Dilay Korkmaz da vardı. Sayit DURMAZ

 

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#Yıldız Tilbe#SILA#CANDAN Erçetin

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