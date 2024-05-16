Yeteneği doğuştan... O artık ödüllü bir oyuncu!

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Doğu Demirkol sosyal medya hesabında çocukluk yıllarına dair fotoğraflarını 'Ay ay ay ay' notuyla yayınladı.

Çocukken verdiği pozların aynısını veren Demirkol'un paylaşımı büyük ilgi gördü.

Takipçileri fotoğrafın altına, 'Hiç değişmemişsiniz', 'Küçükken de komikmişsiniz', 'Hareketlere bakılırsa yetenek doğuştan geliyor', 'Abimden zamanın götüremedikleri ağız açıları' yorumlarında bulundu.

ÖYLE ÇOK DEĞİŞTİLER Kİ...

Kimi annesiyle kulislere taşındı, kimi set aralarında babasını bekledi, kimi ise tesadüfen sahne ile tanıştı... İşte dün tanınmayan, bugün ise ünlü olan o isimler ve şaşırtan değişimleri...

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Her bölüm onun sözleriyle sonlanırdı! '34 sene önce ben... Yaş 12 bilemedin 13'

“Bizimkiler” 13 yıl boyunca televizyon tarihinin en önemli yapımlarından biri oldu. Her bölüm, Şükrü Bey’in küçük oğlu Ali’nin sözleriyle sonlanırdı. Ali karakterine hayat veren ve oyuncu Atılay Uluışık takipçilerini geçmişe götürdü.

Bizimkiler dizisiyle ünlenen ve diziye başladığında 11 yaşında olan Atılay Uluışık dizi sona erdiğinde üniversite mezunu bir gençti. Şimdilerde 40 yaşının ortalarında olan Uluışık, sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla geçmişi andı.

Türk televizyon tarihine damga vuran 'Bizimkiler'de rol alan Uluışık, çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını, '34 sene önce ben. Yaş 12 bilemedin 13' notuyla yayınladı..

Uluışık'ın paylaşımı büyük ilgi gördü.

Ünlü şarkıcı paylaştı: Küçükken biz... Ablam, abim ve ben

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Şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat, çocukluk fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. Arolat, siyah beyaz fotoğrafın altına "Küçükken biz... Ablam, abim ve ben" notunu düştü.

ŞİMDİ SAHNEDE SEZEN ŞARKILARI SÖYLÜYOR

Erol Evgin'in kendisi gibi müzisyen olan oğlu Murat Evgin, Sezen Aksu ile fotoğrafını ınstagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Evgin fotoğrafın altına şu notu düştü:

"80’lerin sonunda Bostancı Gösteri Merkezi’ndeki #SezenAksu konserindeki bu çocuk büyüdü de konserinde “Sezen Aksu Şarkıları” mı söylüyor?"

GÜZEL ÇOCUKLAR YARIŞMASI... 'DERECEYE GİREMEMİŞİM'

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Sosyal medyada eski gazete sayfalarına yer veren bir hesap, ünlü sunucu ve oyuncu Ece Erken'i çocukluk yıllarına götürdü.

Henüz iki yaşındayken ailesi tarafından 1980 yılında gerçekleşen Güzel Çocuklar Yarışması'na fotoğrafı gönderilen Erken finale kalan isimlerden.

Kariyerine küçük yaşlarda başlayan ünlü sunucu, gazete kupürünü görünce geçmişe gitti.

X hesabından haberi paylaşan Erken, 'Dereceye girememişim' notunu düştü. Ünlü ismin çocukluk fotoğrafları büyük ilgi gördü.

BU KÜÇÜK KIZ TÜRKİYE GÜZELİ OLDU

Oğlu Ömer Kutluay'ın Real Madrid Basketbol Takımı altyapısına transferiyle büyük mutluluk yaşayan Demet Şener sosyal medya hesabından en özel anlara dair paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

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Ünlü manken sevgilisiyle çıktığı tatili ya da çocuklarıyla yaptığı aktiviteleri takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Şener son olarak bebeklik yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı.

2008 yılında babasını kaybeden Şener 'Bazen çok özlüyor' notuyla yayınladığı karenin altına, 'Tbt günüymüş hiç söylemiyorsunuz... İnsan bazen çok özlüyor... Babam ve ben! Biraz yıpranmış ama çok kıymetli bir fotoğraf benim için... Her şey nasıl da anılarda kalıyor… O zaman ne yapıyoruz, sahip olduklarımıza sımsıkı sarılıp, onlara sevgimizi fazla fazla gösteriyoruz. Bu arada küçükken dümdüz olan saçlarım nasıl dalgalıya döndü onu da anlamadım' mesajını yazdı.

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'40 YIL ÖNCE... KORUYUP KOLLAYAN KİM VARSA İYİ Kİ VAR'

'Üç Kız Kardeş' dizisi ile ekranlarda olan İclal Aydın, çocukluk fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Siyah beyaz fotoğrafını şimdiki hali ile kıyaslayan Aydın altına şu notu düştü:





"Arada 40 yıl var. Bazen şu üsttekinden hiç farkım yok. Ama hiç... Onu gören, seven, koruyup, kollayan kim varsa... İyi ki var"



BUSE VAROL





Bu kıvır kıvır saçlı, boncuk mavisi gözlü kız çocuğu büyüdü, adını Miss Turkey yarışması ile duyurdu. Dereceye giremese de dikkatleri üzerine çekti ve aldığı dizi teklifi onu Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline getirdi. Sonra da ünlü bir aileye gelin gitti... Fotoğrafın sahibi Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol. Varol, yıllar önceki fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.Rol aldığı diziler ve özel hayatı ile sık sık adından söz ettiren oyuncu Rıza Kocaoğlu da çocukluk fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı. Kocaoğlu fotoğrafın altına "Çok yollar, çok yerler geçtim, sevdalara düştüm, kavgalar ettim, acılar, pişmanlıklar, mutluluklar... Sanırım değişmeyen tek şey umudum ve merakım oldu hayata karşı, hayat sana teşekkür ederim." notunu düştü.

CİHANGİR CEYHAN





Yanında babası ile kendisini bekleyen hayattan bihaber bu küçük çocuk doğduğu, büyüdüğü yer olan Adana'da küçük bir bütçe ile çekilen internet dizisi 'Sıfır 1' dizisinde canlandırdığı Cio karakteri ile şöhret olan oyuncu Cihangir Ceyhan! Oyuncu yıllar öncesine ait kareyi sosyal medya hesabında paylaştı.



YASEMİN ALLEN





Kafasında şapkası, eline sıkı sıkı tuttuğu kırmızı oyuncak arabası ile etrafında olup bitenden habersiz objektife poz veren bu kız çocuğu Yasemin Allen.Uzun zaman önce, takvimler henüz 80'li yılları gösterirken, yanındaki minik kuzuya sarılıp poz veren bu çocuk Masterchef yarışmasının jürisinde yer alan Şef Mehmet Yalçınkaya. Ünlü şef, 1980'lerde çekilen bu pozunu "Hayvan sevgimiz" notuyla paylaştı.Sünnet kıyafetini giymiş, hatıra pozu çektiren bu genç adam İbrahim Büyükak. Ünlü oyuncu 32 yıl önce çekilen fotoğrafını "Sünnet çocuğu musun, star mısın be arkadaş... 1991..." notu ile paylaştı.Arkadaşları ile sahneye çıkmış, gösteri yapan bu küçük adam Hakan Aysev... Ünlü tenor yıllar önce çekilen fotoğrafını "Sarar İlkokulu, Ankara! İlk sahne deneyimi: Pamuk Prenses ve 7 Cüceler... En sağdaki cüce bendeniz!" notu ile Instagram'da paylaştı.