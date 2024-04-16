Yeşim Erçetin boşanıyor! ‘Uğursuz geldin’ dedi şiddet uyguladı

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YEŞİM Erçetin, “Aramızda Kalmasın” programına konuk oldu. Eşi Fevzi Kardeseci’den şiddet gördüğünü iddia eden şarkıcı, “Boşanıyorum” dedi. Erçetin yaşadığı şiddeti şu sözlerle anlattı: “Kumar borcu vardı. Otomobilde kavga ettik. Kumarda kaybedenler bir suçlu arar. Kumarda kaybetmesinden beni sorumlu tuttu. ‘Bana uğursuz geldin. Sana bir tane yapıştırırım; kafan camdan çıkar’ diyerek beni itti. Yüzüm cama çarptı. Bunu uzatmak ve ajitasyona bağlamak istiyorum. Zaten her türlü yasal yollara başvurdum, avukatım işlemleri başlattı.” Amerika’da doğum koçluğu yaparak geçimini sağladığını belirten Yeşim Erçetin “26 yıl Amerika vatandaşıyım ben, sosyal ve ekonomik olarak benden üstün değildi. Olsaydı da yine kendi işimi yapardım” dedi.



İKİ YILDA ÇOK ŞEY YAŞADIM



Fevzi Kardeseci ile severek evlendiğini belirten Yeşim Erçetin “Çok severek evlendim aslında. Aslında kötü bir insan değil. İki yılın özeti çok enteresan şeyler yaşadım. Maalesef bilemiyorsunuz, başa gelen çekilir. Çocuklarım var, onların üzülmesini istemiyorum” diye konuştu.