Yeşilçam'ın efsane dublaj sanatçısı Jeyan Mahfi Ayral Tözüm hayatını kaybetti

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Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta sanatçı Jeyan Mahfi Ayral Tözüm 94 yaşında hayatını kaybetti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Değerli Sanatçısı Jeyan Mahfi Ayral Tözüm’ü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk Tiyatrosu’na baş sağlığı dileriz.
Sanatçı, 30 Ekim 2023 Pazartesi günü Zincirlikuyu Camii’nde ikindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecektir."
JEYAN MAHFİ AYRAL TÖZÜM KİMDİR?
Jeyan Mahfi Ayral Tözüm, 6 Ağustos 1928'de dünyaya geldi. Tam adı Mesanet Fatma Jeyan Mahfi Ayral Tözüm'dür. Sanat yaşamına babasının teşviki ile başladı. Henüz 3 yaşlarındayken Henrik Ibsen'in bir eseri olan 'Peer Gynt' adlı oyunda Muhsin Ertuğrul tarafından oynatıldı.
Mutlu Günler adlı filmi seslendirerek 10 yaşında dublaja başlayan Jeyan Mahfi Tözüm, Belgin Doruk, Türkan Şoray, Filiz Akın, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Müjde Ar, Hale Soygazi, Emel Sayın, Gülşen Bubikoğlu, Ahu Tuğba, Serpil Çakmaklı, Hülya Avşar, Harika Avcı ve Semra Sar gibi birçok aktrisi seslendirdi.
Jeyan Mahfi Tözüm, 2005 yılında 8. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nde Bilge Olgaç Başarı Ödülü kazandı.
Rol Aldığı Oyunlar:
Rüzgar Esince
Ben Çalmadım
Her şeyden Biraz
Memişin Rüyası
Büyük Cemaat
Yalancının Mumu
Memiş İle Abdi İstanbul’da
Bir Komiser Geldi…
Tebeşir Dairesi
Deli Saraylı
Don Juan
İhtiras Tramvayı
Şafakta Gelen Kadın
Hep Ve Hiç
Eski Şarkı
Ölü Kraliçe
Rüya Ülkesi
Cakomino Kendine Gel …
Küçük Reis
Tehlikeli Dönemeç
Vahşi Kız
Liliom
Gecikenler
Yavru Kartal
Herşeye Rağmen (Dişimizin Zarı)
Hayaller Limanı
Peer Gynt
Sahipsiz Tekne
Altıncı Kat
Annemi Hatırlıyorum
Ölüler Vergi Ödemezler
Cyrano De Bergerac
Ne Umurum
Çalıkuşu
Coriolanus
Kadınlar
Bernarda Alba’nın Evi
Kökler
Parisli Kız
Çürük Temel
Yaprak Dökümü
Karabulut
Artist Aranıyor
Fatmacık
Pamuk Prenses
Besleme
Büyük İkramiye
Modern Aile
Bozuk Düzen