Yeşilçam'ın acı kaybı... Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti

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Yıldızoğlu'nun cenazesi Pazartesi günü öğlen namazında Levent’ten kaldırılacak. Usta oyuncu Feriköy’e defnedilecek.

'SANAT CAMİAMIZA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM'

Kültür ve Turizm bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kayhan Yıldızoğlu'nun ardından Twitter hesabında taziye mesajı yayınladı.

"Sinemamızın büyük bir ustasının daha aramızdan ayrılmasının üzüntüsünü yaşıyoruz.

Sinemamızın duayeni, unutulmaz bir sanatçı #KayhanYıldızoğlu...

Gönüllerimizde müstesna bir yere sahip olan kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.

Mekânı cennet olsun."

'HAYRANI OLDUĞUM ZARİF BİR BEYEFENDİ İDİ...'

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Hülya Koçyiğit da Instagram sayfasında Kayhan Yıldızoğlu'na veda etti:

"Türk sineması, tiyatrosu; sanat dünyası bir duayenini daha kaybetti bugün. Hayranı olduğum zarif bir beyefendi idi. Usta aktör Kayhan Yıldızoğlu’nun vefatı haberi ile büyük bir üzüntü içindeyim. Her fırsatta büyük bir mutlulukla efendice yaşadığını dile getiren büyük ustaya Allahtan rahmet, sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun."

KAYHAN YILDIZOĞLU KİMDİR?

Kayhan Yıldızoğlu, 26 Aralık 1936 tarihinde İstanbul Yeşilköy'de doğmuştur. Babası Rahmi Bey Çerkez asıllı bir Ziraat Mühendisi, annesi Giritli bir öğretmendir.

1955 yılında askerliğini yedek subay olarak yapan Kayhanoğlu, sonrasında İstanbul kambiyosunda döviz komiseri olur. Tesadüfen Muhsin Ertuğrul tarafından oyunculuk seçmelerine çağırılır. Seçmelerde beğenilince Yıldızoğlu için başka bir dönem açılır.

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Kayhan Yıldızoğlu 1976 yılında Suna Yıldızoğlu ile nikah masasına oturdu. Çift 2 yıl evli kaldı...

Haldun Taner'in yönlendirmesiyle ilk filmini 1966 yılında çeviren Yıldızoğlu, Türk sinemasında genellikle rahip, doktor, komiser, yardımcı rollerde oynamıştır.

150'nin üstünde sinema filmde rol alan Kayhan Yıldızoğlu, ayrıca televizyon dizilerinde oynamıştır.