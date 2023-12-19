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Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı... Seferoğulları'nın Suphi'si Cevdet Arıkan 76 yaşında hayatını kaybetti

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#Cevdet Arıkan#Tosun Paşa#Seferoğulları Suphi
Yeşilçamdan bir yıldız daha kaydı... Seferoğullarının Suphisi Cevdet Arıkan 76 yaşında hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2023 21:25

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Cevdet Arıkan, hayatını kaybetti.

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Acı haberi oyuncunun oğlu Cem Arıkan, Instagram hesabından duyurdu:

"Babam, arkadaşım, meslektaşım, Türk sinemasının ise son kalelerinden biriydi... Sorumluluk hissettiğim için acı haberi paylaşmak istedim. Babam Cevdet Arıkan maalesef aramızdan ayrıldı. Sinemamızın başı sağolsun..."

Yeşilçamdan bir yıldız daha kaydı... Seferoğullarının Suphisi Cevdet Arıkan 76 yaşında hayatını kaybetti

Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden 'Tosun Paşa’da ‘Seferoğulları’dan Suphi’ rolüyle hafızalara kazınan, bunun yanı sıra Ferdi Tayfur’un 'Çeşme', 'Ben de Özledim, Cüneyt Arkın’ın 'Gırgır Ali' gibi 200’e yakın filmde rol alan Cevdet Arıkan 76 yaşındaydı...

Yeşilçamdan bir yıldız daha kaydı... Seferoğullarının Suphisi Cevdet Arıkan 76 yaşında hayatını kaybetti

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#Cevdet Arıkan#Tosun Paşa#Seferoğulları Suphi

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