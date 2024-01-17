Yeşilçam'a 'Bayan Bacak' olarak damga vuran Serpil Örümcer 200 liraya fotoğraflarını satıyor!

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1967 senesinde Milliyet Gazetesi tarafından yapılan güzellik yarışmasında ilk olarak adından söz ettiren Serpil Örümcer, daha sonra 'Samanyolu' şarkısıyla tanınan şarkıcı Berkant evlendi.

O dönem sanat dünyasında adından sıkça söz ettiren Örümcer uzun zamandır yoklukla mücadele ediyor.

Yaşlılığa bağlı sağlık sorunları da yaşayan ünlü sanatçı, faturalarını ödemek için eski fotoğraflarını satmaya başladı.

'200 LİRAYA FOTOĞRAFLARIMI SATIYORUM'

Sosyal medya hesabından sevenlerine ve dostlarına seslenen Örümcer, 'Ben 70 yılları sanatçısı Serpil Örümcer'im. Bu fotoğraflarımı 200 liradan yardım amaçlı satıyorum, elektrik, su, doğalgaz faturamı ödemek istiyorum. Eğer bana yardımcı olursanız adınıza imzalı fotoğraflarımı göndermek istiyorum' ifadelerini kullandı.

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PAZARCILIK DA YAPTI

Işıltılı günlerin ardından zor günler yaşayan Örümcer bir dönem pazarcılık yapmıştı.

Ünlü sanatçı Avcılar Ambarlı’da bulunan kapalı Pazar alanında Antik Nostaljik Eşya Çarşıcıları Derneği tarafından açılan tezgahta çalışarak geçimini sağlamıştı.

RÜYA GİBİ BİR HAYAT

1967'de Milliyet'in düzenlediği güzellik yarışmasında birinci olduğunda henüz 14 yaşındaydı Örümcer. Bacaklarının güzelliğiyle dikkat çeken ve "Bayan Bacak" olarak anılan Örümcer, bir yıl mankenlik yaptı. Bu sırada unutulmaz Samanyolu şarkısıyla zirvede bulunan, dönemin ünlü sanatçısı Berkant'la tanıştı.

Bir çay bahçesinde başlayan aşk 1 yıl sürdü ve bu aşk magazin dünyasını salladı. Serpil Örümcer o dönemin en güzel kadını, Berkant ise en şöhretli ses sanatçısıydı. Haliyle attıkları her adım manşetlere taşınmıştı. Çift sonunda nikah masasına oturmuştu.

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BOŞANIRKEN KIZINA HAMİLEYDİ

Serpil Örümcer ile Berkant'ın aşkı başladığı hızla bitti. Serpil Örümcer eşi Berkant'tan boşanmaya karar verdiğinde kızı Fulya'ya hamileydi.



Berkant'tan olan kızı Fulya boşandıktan sonra dünyaya geldi. Serpil Örümcer'in boşanma sebebi ise Berkant'ın 'alkolik' olacak derecede içki içmesiydi.

4 EŞLİ ADAMLA EVLENDİ

Serpil Örümcer daha sonra müziğe başlamış ve 5 albüm ve 7 tane 45'lik çıkartmıştır. Artık öylesine ünlüydü ki... Ayakkabısından rakı içen bile vardı.

Örümcer iki evlilik daha yaptı. Cengiz Kartal'la 1989-1990 yılları arasında süren evliliği bittiğinde neyi var neyi yok satmıştı. Batman'da gayri resmi 4 eşi ve 11 çocuğu bulunduğunu sonradan öğrendiği işadamı Hasan Ölük'le yaptığı üçüncü evlilik, Örümcer'e göre hayatının ikinci büyük hatasıydı.

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EN YÜKSEK PARAYI ALAN İSİMDİ

Yıl 1969'du ve o yıl İzmir Fuarı'nda en büyük parayı alan sanatçı şarkıcılık hayatına başlayan Serpil Örümcer'di. Bir çok ünlü gibi Serpil Örümcer de parasını doğru değerlendiremedi. Parası da gençliği ve güzelliği ile birlikte uçup giderken o 1990 yılında kanser ile yüz yüze geldi.

Yıl 1990'dı. Artık ne şöhreti vardı Serpil Örümcer'in ne de parası. Üstüne üstlük doktorlar cilt kanseri teşhisi koymuştu. Büyük maddi zorluklar içinde boğuşan Serpil Örümcer buna bir hayatta kalma mücadelesini ekledi. Kanser ile savaş süreci onun için sıfırı tükettiği dönem oldu.

Serpil Örümcer, medyanın gündemine yeniden geldiğinde sene 2010'du... Evi çok kötü haldeydi ve yardıma muhtaçtı. Bunun üzerine bir televizyon programı tarafından evi baştan sona yenilendi ve yaşanabilir hale getirildi. Yıllar içinde geçim mücadelesi devam eden Örümcer, dostları ve sevenlerinin desteğiyle zor günleri atlatmaya çalışıyor.