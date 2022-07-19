“Yer Eksi İki” filminden ilk kareler

Haberin Devamı

Yönetmenliğini Ozan Uzunoğlu’nun yaptığı, senaryosu Hakan Evrensel’in romanından yine yazar tarafından uyarlanan filmin çekimleri, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yapılıyor. Yeni sinema sezonunun iddialı yerli yapımlarından biri olan filmin başrolünde Murat Yıldırım, İlker Aksum, Şahin Kendirci ve Arda Anarat yer alıyor.



Haberin Devamı