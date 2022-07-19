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“Yer Eksi İki” filminden ilk kareler

#Yer Eksi İki#Murat Yıldırım#İlker Aksum
“Yer Eksi İki” filminden ilk kareler

YAPIMINI Orgino Media Production’ın, yapımcılığını Mustafa Cihat Durmuş’un üstlendiği; çekimleri devam eden “Yer Eksi İki” filminden ilk kareler yayınlandı.

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Yönetmenliğini Ozan Uzunoğlu’nun yaptığı, senaryosu Hakan Evrensel’in romanından yine yazar tarafından uyarlanan filmin çekimleri, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yapılıyor. Yeni sinema sezonunun iddialı yerli yapımlarından biri olan filmin başrolünde Murat Yıldırım, İlker Aksum, Şahin Kendirci ve Arda Anarat yer alıyor.

“Yer Eksi İki” filminden ilk kareler


GELECEK SEZON
BEYAZPERDEDE
1993 yılında Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde geçen “Yer Eksi İki”, farklı dönemlerde yaşanmış gerçek hikâyeleri bir araya getiriyor ve üç farklı karakterin kesişen öykülerini anlatıyor: Tayfun Yüzbaşı, gazeteci Ufuk ve kasaba elektrikçisi Salman. Yapım, iki bin metre yükseklikteki karakolun komutanı olan Tayfun Yüzbaşı’nın bu zorlu coğrafyayı herkes için güvenli kılmak adına çabalamasını konu alıyor. Çekimleri önümüzdeki günlerde tamamlanacak “Yer Eksi İki”, gelecek sinema sezonunda seyirciyle buluşacak.

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“Yer Eksi İki” filminden ilk kareler

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#Yer Eksi İki#Murat Yıldırım#İlker Aksum

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