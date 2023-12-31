Yeniden dost olmazlar

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◊ Savaş Özbey: Her hafta bu küslüğü konuşuyoruz, bende de bıkkınlık var artık. Biz de görmeme, görüşmeme hakkımızı kullansak?

◊ Ömür Gedik: Evet, artık bize de bıkkınlık geldi bu sorulardan ve “Acaba barışacaklar mı?” diye beklemekten. Benim fikrim değişmez ama; yan yana gelmeleri iyi bir senaryoya bakar demeye devam edeceğim.

◊ Orkun Ün: Bir arkadaş ‘bıktım’ diyorsa demek ki çok uyarmış, çok “Değiş artık” demiştir karşısındakine... Bilmiyorum ama bu ikilinin tekrardan iki yakın dost olacaklarını da sanmıyorum.

◊ Onur Baştürk: Vardır Murat Cemcir’in bir bildiği. Ki bence ayrılmaları Türk sineması için iyi oldu. İkili olarak çektikleri filmler tarihin tozlu raflarına kalktı.

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Cannes davası

Zeki Demirkubuz, Nuri Bilge Ceylan hakkında konuştu ve ortalık karıştı. Ne diyorsunuz Demirkubuz’un söylediklerine? Haklı mı, haksız mı sizce?

◊ Ömür Gedik: Rap’çiler gibi oldular, sürekli birbirlerine dis atıyorlar. Ama iki zeki ve bilge adamın atışması bile başka oluyor. Arada biraz daha sakin olabilirler tabii. Bir yandan da sosyal medyada yapılan “Cannes davası” yorumları var. Film izler gibi izliyoruz.

◊ Onur Baştürk: Şu anda Demirkubuz hem bıçkın delikanlı söylemiyle hem de konuyla ilgili-ilgisiz başka ayrıntıları dağınık bir şekilde anlatması nedeniyle haksız görünüyor gibi.

◊ Savaş Özbey: Kimin haklı, kimin haksız olduğuyla çok ilgilenmiyorum. Sadece bizim değil, önlerinde dünyanın saygıyla eğildiği iki büyük yönetmenimizin böyle sandalcı kavgası yapar gibi birbirlerine düşmelerini ayıplıyorum sadece.

◊ Orkun Ün: Etrafta ‘Zeki Demirkubuz’cuların sayısını daha fazla görüyorum ama ben bir yorum yapıp taraf tutmak istemiyorum. İnsanın, başarının olduğu her yerde olur böyle tartışmalar. Ne ilk ne de son olacaktır...

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Hande’ye bu renk yakışmadı

Saçlarını kızıla boyatan Hande Erçel’in yeni imajı has takipçilerini ikiye böldü. Aynı şekilde Simge Sağın da kızıl saçlı bir deneme fotoğrafı yayınladı. Kızıl saç yeniden trend mi oluyor?

◊ Ömür Gedik: Ünlülerin dünyasında belli zamanlarda imaj değişikliği olmazsa olmazdır. Hem haber değeri taşır hem de yeniler. Kızıl saç da hem iddialı hem de bu iki isme yakışacak bir renk.

◊ Onur Baştürk: Hande Erçel’e hiç yakışmamış ama herhalde dizideki rolü gereği filan böyle yaptı.

◊ Savaş Özbey: Olsun olsun da yakışana trend olsun. Hande Erçel’e yakışmamış bence. Siyah saçları siyah gözlerini ortaya çıkarıyordu. Keşke eski haline dönse.

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◊ Orkun Ün: Kızıl saçın orijinali makbuldür. Sonradan kızıla dönenlere kızıl demem ben. Yakışmaz da ayrıca çok netim bu konuda.

Sosyal medya trolleri iyice delirdi!

Influencer Ecem Taşer’in “eşi olmadan” gittiği Fas tatiliyle 10 gün önce yaptığı “HPV aşısı yaptırdım” açıklaması arasında bazı sosyal medya kullanıcıları art niyetli bağlantılar kurdu. Olay, Taşer ve eşinin telefonlarının ifşalanmasına kadar uzadı. Bu konu hakkındaki yorumlarınız nedir?

◊ Onur Baştürk: Sosyal medya trolleri iyice delirdi. İki olay arasında böyle bir bağlantı kurmak pür cahillik ve yobazlık. HPV aşısını kadın da erkek de oluyor. Peki telefonların ifşalanması nedir? Hani nerede KVKK? Pucca’nın eski eşi hemen girdi hapse bu yüzden, bunlara neden bir şey olmuyor?

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◊ Ömür Gedik: HPV aşısının koruyuculuğu ilkinden 2 ay sonra yapılan ikinci aşıdan sonra kısmen başlıyor. Yani bu aşıyı bu seyahatle bağdaştırmak zaten imkânsız. Her kadının yaptırması gereken bir aşıyı yaptırdı diye böyle yorumlar gelmesi de çok saçma ve hadsiz. Kız arkadaşlarıyla tatile gitmesi bizi değil kendi iç işlerini ilgilendirir.

◊ Savaş Özbey: İşin uzmanı değilim tabii ama şöyle kabaca araştırdım, HPV sadece cinsel yolla bulaşmıyormuş. Nadiren de olsa hamam, sauna, ortak kullanılan tuvaletlerden falan da geçiyormuş. E bu durumda aşılanmanın nesi yanlış olabilir ki?

◊ Orkun Ün: Ecem Taşer kim, Fas tatili ne alaka, bu muhabbet neden çıktı hiç anlamıyorum. Ayrıca biraz bilinçli olursak günümüzde HPV aşısı gibi önlemleri almak bence herkesin yapması gereken bir şey. Yok “aldattı da yaptırdı”, yok bilmem ne... Kime ne yahu!

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Koca morluğu kapattı

Wanda Nara, eşi Mauro Icardi’nin gözaltında Fenerbahçe derbisi sırasında oluşan morluğu makyajla kapattı ve o anları sosyal medyada yayınladı. Yorumunuz nedir bu videoya?

◊ Orkun Ün: E yapacak tabii eşi. İlgi, alaka, sevgi, şefkat... Güzel şeyler bunlar. Kim bilir izleyen kaç kişi “Nasip et Allah’ım” diye geçirmiştir içinden.

◊ Onur Baştürk: Sempatik bir videoydu. Gerçekten de o koca morluğu kapattı Wanda, bravo.

◊ Savaş Özbey: Icardi’ye geçmiş olsun tabii de Wanda Nara önce makyajla kendi gözüne de morluk yaptı, sonra Icardi’nin morluğunu kapatmak için yaptığı makyajı paylaştı. İyi ki futbolcu eşi. Boksör karısı falan olsaydı ne yapacaktı?

◊ Ömür Gedik: Kapatıcıyı kaç kat sürdü sayamadım ama final hayli başarılı. Icardi’nin gözünün içindeki kan oturmasına yapacak bir şey yok ama sanırım. Belki göz damlası.

Yılın skandalları

◊ Onur Baştürk: Tabii ki Metin Akpınar’ın yıllar sonra ikiz çocuklarının ortaya çıkması.

◊ Ömür Gedik: Yılın skandalı sosyal medyada şaşaalı hayatlarını paylaşan fenomenlere başlatılan kara para aklama soruşturmaları ile gelişen olaylar zinciriydi.

◊ Savaş Özbey: Metin Akpınar’ın 35 yıl sonra ortaya çıkan ikiz kızları. Film gibi hikâye. Bunca yıl kızları ve torunlarıyla kerhen görüşmüş. Kızlar babalığı ispatlamak için, bir gösterisinde saç telini çalıp DNA testi yaptırmış. Bu test sonucuyla mahkemeye başvurup kazanmışlar. Biz de olayı böylece öğrendik zaten.

◊ Orkun Ün: Ben bu konuda Dilan ve Engin Polat’çıyım. Beni en çok şaşırtan bu olay ve sonrasında gelen skandallar zinciriydi...



Savaş Özbey - Onur Baştürk - Ömür Gedik - Orkun Ün