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Yeni yıla sahnede girdiler

Güncelleme Tarihi:

#Tarkan#Sıla#Erol Evgin
Yeni yıla sahnede girdiler
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2024 08:15

Müzik dünyasının yıldızları 2024’ü sahnede karşıladı. Tarkan’dan Gülşen’e, Erol Evgin’den Sıla’ya çok sayıda ünlü isim, yılbaşı gecesine şarkılarıyla renk kattı. Sanatçıların yeni yıl dilekleri ise ortaktı: Barış, sağlık ve mutluluk.

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Kavgasız ve savaşsız bir dünya istiyorum

Yeni yıla sahnede girdiler

TARKAN, 2024’e Kıbrıs’ta “merhaba” dedi. Concorde Luxury Resort Hotel’de sahneye çıkan Megastar, hareketli repertuvarıyla kendisini dinlemeye gelenlere keyifli bir gece yaşattı. Saatler 24.00’e yaklaşırken geri sayım yapan Tarkan, “Artık dünyada barış istiyorum, kavgasız ve savaşsız bir dünya istiyorum” dedi. Şarkıcıyı dinleyenler arasında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da vardı.

Yeni yıla sahnede girdiler

Konseri KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da izledi.

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Tarkan konserini bitirdikten sonra sevenlerinin alkış ve tezahüratlarına dayanamayıp sahneye döndü, bir şarkı daha söyleyip geceyi noktaladı.

Yurtta barış dünyada barış

Yeni yıla sahnede girdiler

Pop müziğin duayen ismi Erol Evgin, Antalya’daki Rixos Sungate Otel’de sahneye çıktı. Yeni yılı “Sevdan Olmasa” şarkısıyla karşılayan usta sanatçı, yurtta ve dünyada barış diledi.

Sağlıkla ve huzurla

Yeni yıla sahnede girdiler

Gülşen yılbaşı gecesi JJ Arena’da dinleyicileriyle buluştu. 2.5 saat süren konserinde yeni yıl dileklerini de sıralayan şarkıcı, “Savaşların, doğal afetlerin ve kayıpların olmadığı, sağlıkla ve huzurla geçireceğimiz bir yıl olsun” dedi. Ünlü popçu yeni yılda yeni şarkılar çıkaracağını da açıkladı.

Kıbrıs’ta şov yaptı

Yeni yıla sahnede girdiler

İrem Derici, 2023’e Kıbrıs’taki Limak Cyprus Deluxe Hotel’de veda etti. Sevenlerinin karşısına Tolga Çam imzalı elbisesiyle çıkan popçu, hit şarkılarını dansçılarının şovları eşliğinde seslendirdi. Derici, dinleyicilerine harika bir yıl temennisinde bulundu.

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İstanbul’dan Kıbrıs’a

Yeni yıla sahnede girdiler

Pop müziğin güçlü seslerinden Sıla 30 Aralık’ta İstanbul Günay’da, 31 Aralık’ta da Kıbrıs’taki Kaya Palazzo Resort’te sahneye çıktı. Sanatçı, hit şarkılarıyla yılbaşı gecesine renk kattı.

2024 kararı daha fazla konser

Yeni yıla sahnede girdiler

Ayşegül Aldinç yeni yıla Kıbrıs’ta “merhaba” dedi. Grand Pasha Hotel’de sahneye çıkan sanatçı, yeni yılda daha fazla konser vererek sevenleriyle sık sık bir araya geleceğini söyledi.

Âşık olayım

Yeni yıla sahnede girdiler

Yılı konserden konsere koşarak geçiren Simge Sağın, 2024’ü de sahnede karşıladı. Şarkıcı, Çeşme Altın Yunus Otel’de konser verdi. “Aşkın Olayım” şarkısıyla 2023’e damgasını vuran ünlü popçu, yeni yıldan aşk diledi: “2023’ün kalbimde hep ayrı bir yeri olacak. 2024’ten ise aşk diliyorum!”

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Ben hazırım ama aşk yok

Yeni yıla sahnede girdiler

Kıbrıs’ta konser veren sanatçılardan biri de Emre Altuğ’du. Nuh’un Gemisi Deluxe Hotel’de sahneye çıkan şarkıcı, Hakan Akkaya imzalı 6 kilo ağırlığındaki ceketiyle dikkat çekti. Konser öncesi muhabirlerle bir araya gelen Altuğ, “Yanınızda ne zaman birini göreceğiz?” sorusuna “Doğru zamanda. Ben hazırım ama henüz öyle bir durum yok” yanıtını verdi.

Atatürk’e minnetim bitmez

Yeni yıla sahnede girdiler

Şevval Sam, Crowne Plaza İstanbul Florya Otel’de sahneye çıktı. Sanatçı, Süper Kupa kriziyle ilgili konuştu: “Ben kendini istediği gibi tezahür ettirebilen bir kadınım. Bugün özgürce kendimi ifade edebiliyorsam, bunu Atatürk’e borçluyum. Ona minnetim ömrümün sonuna kadar bitmeyecek.”

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Hatay’ı unutmadı

Yeni yıla sahnede girdiler

AHBAP Derneği’nin kurucusu Haluk Levent, yeni yılı depremzedelerle birlikte karşıladı. Ünlü sanatçı, 6 Şubat depreminin en büyük hasarı verdiği bölgelerden Hatay’daki konteyner kentte depremzedeleri ziyaret etti. Fotoğraflarını sosyal medyada yayınlayan Levent, paylaşımının altına “Bu gece yeni yıla Hatay’da giriyorum. Konteyner kentleri dolaşarak, depremde evi yıkılmış vatandaşlarla şarkılar söyleyerek. Bu yıl güzel olsun Allah’ım” yazdı.

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#Tarkan#Sıla#Erol Evgin

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