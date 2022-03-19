Yeni reklam filmine şık davet

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Lion Diamond’ın kurucusu Öznur Yakın, önceki gün Swissotel’in içindeki Chalet Restaurant’ta markasının reklam filminin lansmanını gerçekleştirdi.



Lansmanda buluşan 30 iş kadını, sanat ve mücevherin bir araya gelişini Feride Çelik’in anlattığı inci küpeli kızın hikayesiyle dinledi. Lion Diamond’ın, Hamdi Alkan yönetmenliğinde çekilen reklam filminin ilk kez gösterime sunulduğu davet, yoğun ilgi gördü.

Davette Öznur Yakın, Lion Diamond’ın geldiği noktayı ve hedeflerini dostlarıyla paylaşırken, Hamdi Alkan ile birlikte de yeni reklam filminin serüvenini ve markaya katkılarını anlattı.

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