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Yeni reklam filmine şık davet

#Öznur Yakın#Lion Diamond#Yeni Reklam Filmi
Yeni reklam filmine şık davet

Öznur Yakın, mücevher markası Lion Diamond’ın yeni reklam filmini Swissotel’de verdiği bir davetle tanıttı. Davete, reklam filmini yöneten Hamdi Akın da katıldı.

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Lion Diamond’ın kurucusu Öznur Yakın, önceki gün Swissotel’in içindeki Chalet Restaurant’ta markasının reklam filminin lansmanını gerçekleştirdi.

Lansmanda buluşan 30 iş kadını, sanat ve mücevherin bir araya gelişini Feride Çelik’in anlattığı inci küpeli kızın hikayesiyle dinledi. Lion Diamond’ın, Hamdi Alkan yönetmenliğinde çekilen reklam filminin ilk kez gösterime sunulduğu davet, yoğun ilgi gördü.

Yeni reklam filmine şık davet

Hamdi Alkan - Revna Demirören - Öznur Yakın

Davette Öznur Yakın, Lion Diamond’ın geldiği noktayı ve hedeflerini dostlarıyla paylaşırken, Hamdi Alkan ile birlikte de yeni reklam filminin serüvenini ve markaya katkılarını anlattı.

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Yeni reklam filmine şık davet

Feride Çelik

Yeni reklam filmine şık davet

Zeynep Yılmaz

Yeni reklam filmine şık davet

Hacer Özil

 

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#Öznur Yakın#Lion Diamond#Yeni Reklam Filmi

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