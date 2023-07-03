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Yeni gelin tatile çıktı... Bodrum’da balayı!

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#Eda Ece#Buğrahan Tuncer#Fadik Sevin Atasoy
Yeni gelin tatile çıktı... Bodrum’da balayı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2023 09:24

21 Haziran’da görkemli bir düğünle evlenen oyuncu Eda Ece ve basketbolcu Buğrahan Tuncer balayında görüntülendi.

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Bodrum’da tatil yapan çift, önceki gün Yalıkavak’taki lüks bir sitede objektife yansıdı.

Yeni gelin tatile çıktı... Bodrum’da balayı

Buğrahan Tuncer havuza girerken, Eda Ece güneşlenmeyi tercih etti. (Umut ÜNVER)

Yeni gelin tatile çıktı... Bodrum’da balayı

Oyuncu Eda Ece ve Buğrahan Tuncer görkemli bir törenle mutluluğa 'evet' demişti.
Yeni gelin tatile çıktı... Bodrum’da balayı


Tekne sefası

Fadik Sevin Atasoy’un da tatil tercihi Bodrum oldu.

Oyuncu önceki gün Türkbükü’ndeki Cennet Koyu’na demirli bir teknede objektife yansıdı.
Arkadaşlarıyla tatil yapan Atasoy, deniz keyfi sonrası tekneye çıkıp güneşlendi. (Umut ÜNVER)

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Yeni gelin tatile çıktı... Bodrum’da balayı

Koşa koşa denize

Bodrum’da tatil yapan Kaan Tangöze ve Kıvılcım Ural, önceki gün kızları İlayda’yla Gündoğan’da görüntülendi.

Yeni gelin tatile çıktı... Bodrum’da balayı

Denize koşarak giren Kaan Tangöze, bir süre yüzdükten sonra kızını da suya soktu. Plajın DJ’i, Kıvılcım Ural’ın şarkısını çalarak çifte jest yaptı. (Umut ÜNVER)

Yeni gelin tatile çıktı... Bodrum’da balayı

Denizde koyu sohbet

Oyuncu kardeşler Aytaç Şaşmaz ile İsmail Ege Şaşmaz, bayram tatilini Çeşme’de geçirdi. İki kardeş, önceki gün Çiftlikköy’de denize girdi.

Yeni gelin tatile çıktı... Bodrum’da balayı

İkiliye YouTuber Orkun Işıtmak da dahil oldu. Denizde bir süre sohbet eden ekip, daha sonra top oynayarak keyifli vakit geçirdi. (Deniz BOY)

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Yeni gelin tatile çıktı... Bodrum’da balayı

Kazanan dostluk

Gonca Vuslateri ve Ebru Akel önceki gün Bodrum Turgutreis’teki Rammos Otel’de görüntülendi. Birlikte tatil yapan ikili, havuz başında güneşlenirken objektife yansıdı. Bir ara tavla oynayan iki arkadaş, “Hava çok sıcak, o yüzden dondurmasına oynuyoruz. Fakat bu masada kazanan her zaman dostluk olur” dedi.

Yeni gelin tatile çıktı... Bodrum’da balayı

Uzun zaman sonra fotoğraf

Çağatay Ulusoy, şezlongda uzanırken çekilmiş bu fotoğ-rafını sosyal medyada paylaştı. Uzun zaman sonra Instagram hesabına fotoğraf yükleyen ünlü oyuncunun keyifli hali binlerce beğeni ve yorum aldı.

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Yeni gelin tatile çıktı... Bodrum’da balayı

Selfie’leri beğenildi

Meryem Uzerli, çalışmalarına ara verip bir süreliğine İbiza’ya tatile gitti. Uzerli’nin burada çekip paylaştığı selfie’lere beğeni yağdı.

Yeni gelin tatile çıktı... Bodrum’da balayı

Sahil pozları

Bilge Öztürk, sevgilisi Daren Gerede Erkaya ile Bodrum’da tatil yapıyor. Öztürk, sahilde verdiği pozları Instagram hesabında beğeniye sundu. Ünlü ismin bikinili pozlarına yorum yağdı.

Yeni gelin tatile çıktı... Bodrum’da balayı

 

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#Eda Ece#Buğrahan Tuncer#Fadik Sevin Atasoy

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