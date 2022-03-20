Yeni aşk...Saygın Soysal gönlünü İlayda Çevik’e kaptırdı

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Saygın Soysal ile İlayda Çevik’in aşkı henüz gün yüzüne çıkmadı, ilk benden duymuş olun. Yıllar önce Tuba Büyüküstün’le yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen, 2018 yılında da Gökçe Uzun’la nikâh masasına oturan 39 yaşındaki Saygın Soysal’ın evliliği 2020’nin haziran ayında bitmişti. Ünlü oyuncu gönlünü 27 yaşındaki meslektaşı İlayda Çevik’e kaptırdı. İlişkilerini şimdilik gözlerden uzak yaşayan çift yakında el ele ortaya çıkarsa şaşırmayın.

Yavuz Turgul’un

yeni gözdesi

Özge Özpirinçci, doğum sonrası setlere usta yönetmen Yavuz Turgul’un filmiyle dönmeye hazırlanıyor.



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Anne olunca oyunculuğa ara veren Özge Özpirinçci, Yavuz Turgul’un yeni sinema projesine “evet” dedi. Filmde başrol oynayacak olan Özpirinçci, usta isimle çalışacağı için hem mutlu hem de heyecanlı. Şimdilik ismi açıklanmayan, ancak bir çocuğun hikayesini konu alacağını öğrendiğim film , dijital platformda seyirciyle buluşacak.

7 aydır Amerika’da

Ayça Varlıer eğitim için Amerika’ya gitti.



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7 aydır New York’ta oyunculuk ve müzikal tiyatro koçluğu eğitimi alan Ayça Varlıer, bir yandan da İngilizce aksanını geliştiriyor. Yurtdışından gelecek tekliflere hazır olmak isteyen oyuncu, “İngilizce aksanım iyi aslında, ancak farklı rollerde oynamak için daha çok geliştirmeliyim. Oyunculukta öğrenmenin yaşı yok” dedi.